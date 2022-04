La nueva Academia de las Artes Escénicas de Andalucía nomina a Juan Carlos Rubio a los VIII Premios Lorca

Una vida dedicada a la escena

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha dado a conocer las nominaciones a los VIII Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía, que reconocerán los trabajos de los profesionales del teatro, la danza, el circo y el flamenco de la comunidad andaluza. Y entre los nominados destaca el dramaturgo y guionista montillano Juan Carlos Rubio, que aspira al Premio Lorca 2022 por La isla, una obra que se representó en el Teatro Garnelo el 14 de septiembre de 2019.En, las actrices Gema Matarranz y Marta Megías dan vida a Ada y Laura, una pareja que se enfrenta a una terrible pregunta: ¿Sobrevivirá su hijo de once años al accidente que ha destrozado su cuerpo? "La obra explora esa fina línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos", explicó el autor, quien añadió que"habla del dolor de vivir y del dolor de estar muerto en vida".La acción de la obra transcurre en una sala de espera donde la pareja protagonista se enfrenta a ese dolor. "Qué pasa con ese dolor que se instala en nuestras vidas, sobre eso he querido reflexionar", afirma Rubio sobre este montaje en el que, de nuevo, se adentra en la condición humana.En realidad, el autor aborda enun tema del que no se habla: el de desear la muerte de alguien a quien se quiere. "Creo que es un tema necesario y tabú, y el teatro es un lugar maravilloso para hacerlo", añade Rubio, para quien "no estamos preparados para el dolor, pero el dolor está ahí, narrado" en un montaje "tan estremecedor como lleno de poesía y verdad, y no exento de cierta ironía".Los Premios Lorca se suspendieron en las dos pasadas ediciones a causa de la pandemia del covid-19. Este año, con el apoyo de la Fundación SGAE y la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, se volverán a otorgar en una ceremonia prevista para el próximo 11 de mayo en el Teatro Alhambra de Granada.Los galardones representan, además, una de las principales actividades de la nueva Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, que nace con la voluntad de contribuir a la promoción, difusión y reflexión de todas las profesiones que reúnen las artes escénicas en Andalucía.Nacido en Montilla en 1967, Juan Carlos Rubio comienza muy pronto a compaginar su trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones televisivos () y cinematográficos () y como autor teatral.Su primer texto fue estrenado en 1997:. Desde entonces, han subido a los escenarios españoles sus obras. También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia e Italia.Como director teatral ha puesto en escena sus obras. Asimismo, ha dirigido, de Roger Rueff;, de David Mamet;, de Bernard Slade;, de Domingo Miras y, de Ángel Ruiz. También ha dirigido las galas del Festival Málaga Cine Español 2010 y los Premios MAX 2011.Ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ciudad de Alcorcón (1998) por; el Premio Teatro SGAE (2005) por; Mención de Honor del Premio Lope de Vega (2006) pory el Premio Lope de Vega (2013) porHa sido candidato al Goya 2009 en la categoría de mejor guión original pory en 2010ganó la “biznaga de plata” al mejor guión en el Festival Málaga Cine Español. Asimismo, en 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio HOLA, otorgado por la Asociación de Actores Latinos al mejor director por, por la misma que fue nominado en 2011 a los Premios ACE de Nueva York como director.