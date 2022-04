La Hermandad del Resucitado recupera su recorrido y horario habituales ante la nueva situación sanitaria

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de La Paz realizará el próximo 17 de abril, Domingo de Resurrección, su recorrido habitual por las calles de Montilla tras adaptar sus previsiones iniciales a las condiciones exigidas por la situación sanitaria con motivo del coronavirus. De esta forma, el colorista desfile procesional que caracteriza a esta hermandad montillana dará comienzo a las 10.30 de la mañana desde la Parroquia de Santiago Apóstol, y no a las 11.30 como se preveía inicialmente.En este sentido, desde la Hermandad del Resucitado explican que estas modificaciones –que no se recogen en el librito de Semana Santa que edita la Agrupación de Cofradías de Montilla– responde a una relajación en las medidas exigidas inicialmente para evitar la propagación del covid, agilizándose la organización de la procesión."En un primer momento se modificó el recorrido dado que era necesario realizar pruebas de antígenos antes de la salida. En estas últimas semanas nos han notificado que ya no son necesarias, aunque si recomendables, por eso se recupera la hora de demora y el último tramo de recorrido", puntualizan desde la Hermandad del Domingo de Resurrección.De este modo, el desfile comenzará en la Parroquia de Santiago Apóstol hacia Arcipreste Fernández Casado, Padre Miguel Molina, Hermanos Garnelo, Plaza de la Rosa –donde tendrá lugar el encuentro de las imágenes con la incorporación del paso de Las Tres María–, San Juan de Ávila, Escuelas, José María Carretero, Aleluya, Blanco, Enfermería , San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos; Puerta de Aguilar, Plaza de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Iglesia, Parroquia de Santiago Apóstol.