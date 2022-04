En busca de la definitiva felicidad

Montilla C.F. 2 - 0 Bollullos C.F.



J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. se asienta en la zona media-alta de la clasificación y se encuentra cada vez más cerca de alcanzar su primer objetivo de la temporada: la permanencia. Los hombres de Jesús Fernández, en otro encuentro muy serio en todas sus líneas, minimizaron el potencial del cuarto clasificado, un Bollullos C.F. que fue incapaz de doblegar la buena predisposición de los montillanos sobre el terreno de juego. Un doblete de Javi Ruiz, hombre gol de los auriverdes en las últimas citas, coloca a los suyos en sexta posición con 44 puntos.De este modo, el encuentro comenzó con el mismo once titular en el lado montillano. Los mismos protagonistas que obtuvieron el triunfo en Punta Umbría la semana anterior entraban en liza. En el bando bollullero, Manuel J. Limón se estrenaba como entrenador blanquiazul –no pudiéndose sentar en el banquillo por aspectos burocráticos– y con un once distinto al de semanas anteriores ante las bajas de jugadores como Manu Torres o Clavijo.Con esta perspectiva, la primera ocasión del encuentro corrió del lado visitante con un potente lanzamiento de Alberto Feria que Molero, por alto, desvió a córner. El saque de esquina transcurrió sin peligro y, en la siguiente jugada, Javi Ruiz adelantó a los montillanos. Maleno centró al área, Carlos Soler despejó de puños y Javi Ruiz, con acierto, recogió el rechace y mandó el esférico al fondo de las mallas. Corría el minuto 2 de juego.Como en la jornada pasada, el Montilla se puso por delante desde el principio, factor fundamental en la confianza con la que afrontó el resto de la contienda. Tras el tanto, el Bollullos intentó merodear el área auriverde, destacando una acción de Iván Bazán y David Ordóñez dentro del área que Maleno cortó en ultima instancia para evitar mayor peligro.Posterior a esta acción, respondió el Montilla. Una jugada combinativa entre Santi Vázquez y Adri Delgado finalizó con un pase al hueco de este último para Luque que, en el mano a mano con Soler, ajustó demasiado su disparo y se le marchó rozando el palo.De ahí al descanso, idas y venidas de un lado a otro del campo, ningún dominador claro de la pelota y sin ocasiones destacables. El Montilla controlaba los impulsos de su rival con firmeza defensiva y salidas a la contra, mientras el equipo bollullero era un querer y no poder. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla subió su intensidad en ataque y contó con varias ocasiones claras de gol. La primera, un remate de Luque dentro del área chica que se marchó por encima del larguero. Minutos después, un centro de Adri Delgado llegó a los pies de Javi Ruiz, realizando el mediocentro un disparo que atrapó con los pies Carlos Soler en una intervención de mérito.Estos acercamientos fueron el prólogo del dos a cero. A los 66 minutos de juego, un disparo de Adri Delgado fue despejado por el cancerbero visitante, anotando Javi Ruiz con la testa el segundo tanto al recoger el esférico dentro del área. Un gol muy parecido al ocurrido en la primera mitad y que ponía tierra de por medio en el marcador. La grada vinícola ovacionó a su equipo, mostrando la satisfacción que producía el buen hacer de los montillanos.El Bollullos movió ficha, buscando desde el banquillo un último hilo de esperanza. No obstante, el Montilla no concedió atisbo alguno de remontada para los visitantes, dejando una semana más su portería a cero y sumando goles en unimportante de cara al final de la temporada. De igual modo, los jugadores suplentes por parte de los montillanos sumaron minutos en la recta final, dando otra nota positiva a un encuentro que dejó un gran sabor de boca a todos los presentes.La próxima cita para el cuadro vinícola será este sábado, a las 18.30 horas, en el Estadio Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta. Con ese partido se cierran los encuentros que deben disputar los equipos de la División de Honor Sénior hasta el 24 de abril, fecha en la que se retoma la competición.Molero, Pedro Caballero, Soto, Juanito, Adri Delgado, Luque, Santi Vázquez, Maleno, Alfonso Carraña, Javi Ruiz y Galisteo. También jugaron: Antonio Luque, José Carraña, Ezequiel, Gonzalo, Chechu y Álex de la CruzCarlos Soler, Alberto Feria, Cristian, David Ordóñez, Iván Bazán, Samu, Pomares, Carlos Palacios, Antonio José, Cerpa y Guisado. También jugaron: Álex Beltrán, Antonio Vega, Said, Joel y Óscar.Javi Ruiz (m. 2);Javi Ruiz (m. 66).Ordóñez Martín, Jorge (Sevilla). Amonestó por parte local a Pedro Caballero, Juanito, Adri Delgado, Luque, Javi Ruiz y José Carraña. Por el bando visitante, los amonestados serían Iván Bazán, Samu, Antonio José, Cerpa y Guisado.Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el estadio anexo de las instalaciones deportivas municipales de Montilla, ante unos 300 espectadores.