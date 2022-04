Doble jornada agridulce para el Bruni Glass Iberia

Bruni Glass Iberia Montilla 60--68 CB La Rambla

Bruni Glass Iberia Montilla 72--45 Pozoblanco

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CB MONTILLA

No termina el equipo Senior del Bruni Glass Iberia Montilla de encadenar una significativa racha de resultados positivos. Este fin de semana, los de Agustín Leiva tuvieron de nuevo doble jornada intensa, tratando de seguir recuperando los duelos pendientes. Y la resolución, otra vez, fue agridulce, con una derrota y una victoria en dos encuentros emocionantes.En primer término, los montillanos recibieron el viernes al CB La Rambla, pocos días después del enfrentamiento en suelo rambleño. Con la baja de Garri, lesionado precisamente en ese encuentro, el Bruni Glass peleó sus cartas hasta el final en un duelo dominado en gran medida por los visitantes.Una reacción local en el tercer periodo otorgó una dosis de esperanza, que no pudo prolongarse en los últimos diez minutos, con lo que el partido finalizó con 60-68.Con todo, el equipo pudo desquitarse el domingo de ese mal sabor de boca, con una victoria cómoda y contundente de nuevo en casa frente al Pozoblanco, en un partido controlado en todo momento por los montillanos, aunque siempre con ventajas que no terminaban de sentenciar la contienda.Así, no fue hasta el último cuarto, con un parcial de 20-8, cuando la situación quedó completamente controlada por los jugadores dirgidos por Agustín Leiva hasta el definitivo 72-45.José Guillén (4), Jorge Delgado (8), Miguel Bellido (-), Fran Algaba (-), Antonio Ruiz (17), Agu Mora (18), Juanjo Muñoz (6), Torreblanca (-), Rafa Sánchez (7) y Javi Baena (-).José Antonio Gómez (-), Ricardo Cruz (7), Carlos Pérez (12), Juan Pablo Portero (6), Agustín Pérez (2), José María Toledano (12), Pablo Luque (5), Pablo Osuna (10), Juan Ariza (6), Antonio Sillero (-) y Rafael Portero (8).14-17, 13-18, 20-12 y 13-21.Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.José Guillén (8), Jorge Delgado (2), Cristian Núñez (10), Miguel Bellido (8), Fran Algaba (8), Antonio Ruiz (15), Agu Mora (13), Juanjo Muñoz (2), Torreblanca (-) y Rafa Sánchez (6).Romero (11), Gallardo (8), Zambrano (-), Jurado (-), Moreno (3), García (3), Moreno-Manzanaro (2), Duran (5), Salado (-) y Escribano (13).18-10, 20-16, 14-11 y 20-8.Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.