Saca sus mejores galas en el día clave

El Montilla C.F. volvió a sonreír. El cuadro de Jesús Fernández, en un partido muy completo en todas sus líneas, obtuvo un amplio triunfo por cero tantos a cuatro ante el Atco. Onubense. La actitud mostrada desde el inicio por todos los jugadores, la seguridad defensiva y la efectividad en ataque; aspectos claves en una victoria que pone a los montillanos en sexta posición y, lo más importante, ocho puntos por encima del descenso.El encuentro comenzó con un once inicial calcado al de la semana pasada, a excepción de Molero que volvía a ocupar la portería auriverde tras no participar en el encuentro de la semana pasada ante el Alcalá. Con todo ello, la primera jugada de la contienda sirvió para poner delante a los montillanos. Doce segundos tardó Javi Ruiz en robar el esférico a un rival en el borde del área y batir con un disparo raso al cancerbero recreativista. El mediocentro obtuvo con este tanto uno de los goles más rápidos de la historia del club.Con cero a uno en el marcador, los montillanos no se relajaban, dificultando la salida de balón a su rival y dejando muy pocos espacios a un Atco. Onubense incapaz de acercarse con peligro a la meta vinícola. Además de ello, el Montilla aprovechaba los robos de balón en la zona media para merodear el área onubense con peligro. Así, a los 12 minutos llegó el segundo tanto merced a un cabeza de Soto tras un centro medido de Adri Delgado al saque de una falta. Los montillanos ponían tierra de por medio y allanaban el camino hacia su primera victoria en el mes de marzo.El encuentro continuó con la misma dinámica hasta llegar al descanso. El filial recreativista lo intentaba sin éxito, fortaleciéndose en cada acción una defensa vinícola muy asentada sobre el terreno de juego. De igual modo, el contragolpe auriverde era efectivo, teniendo varias acciones de peligro que pudieron ampliar el marcador hasta que, a los 30 minutos de juego, llegó el cero a tres. Una bella jugada combinativa entre Javi Ruiz y Adri Delgado concluyó con un centro por bajo del mediocentro astigitano, mandando el balón Juanito al fondo de las mallas dentro del área chica. Con unas sensaciones muy positivas con lo visualizado sobre el terreno de juego por parte montillana, el encuentro llegó al descanso.A la vuelta de vestuarios, el Atco. Onubense movió el banquillo en busca de un hilo de esperanza que lo mantuviera vivo en el encuentro. Jaime Díaz introdujo hasta cuatro cambios, siendo protagonista uno de ellos, Rubén. A los cinco minutos de la reanudación, el jugador local marcó de cabeza un gol que, posteriormente, fue anulado por fuera de juego. Con esta acción, el Atco. Onubense perdió sus últimos resquicios de fe.El Montilla controló la partida con momentos de posesión, evitando cualquier acercamiento local y, sobre todo, buscando la portería recreativista con cierta frecuencia para no dejar pasar la oportunidad de ampliar el marcador. Destacaron dos acciones ofensivas, la primera, un remate de Luque en el primer palo que Guille sacó a bocajarro. Por otro lado, Ezequiel, en un mano a mano con el cancerbero local realizó un disparo por alto que el guardameta mandó con dificultades a córner.No fue hasta el minuto 87 cuando el Montilla obtuvo el definitivo cero a cuatro. Un córner mal despejado por la defensa onubense dejó un balón dentro del área que Manolete, con un disparo cruzado, metió en la portería.