Los mejores musicales que puedes ver en Madrid

La capital española siempre ha brillado por sus impresionantes y maravillosas producciones. Actualmente, hay nuevos estrenos como, un espectáculo imperdible.Para todo aquel que desee asistir a algún musical en Madrid, se ha creado una lista que te detallamos a continuación con los más populares.. Aunque se trató de una de las películas más vistas a nivel mundial, su legado y su diversión sigue vigente cincuenta años después. El Teatro Alcalá será testigo de la preparación de gran joven elenco.Su director es David Serrano. La pareja más groovie del cine es interpretada por: Quique González y Lucía Pemán. La historia se mantendrá igual, la diferencia será fresco y joven elenco.En el Teatro EDP Gran Vía de Madrid se presentaráSe trata de un espectáculo internacional conocido por muchas generaciones y aún aclamado. La historia se basa en estudiantes talentosos con ganas de triunfar en el mundo del rapeo, del canto y del baile. Coco Comin es la directoria de todas las coreografías.¡Un clásico de Disney! Después de un año y medio de duro confinamiento, el musical vuelve a Madrid.y el elenco está totalmente emocionado de reencontrarse con el público.Simba, Rafiki, Timón, Pumba, Nala y el resto de los personajes estarán dispuestos a transportar a todo su publico a la sabana africana. ¡La magia y la música estarán a la orden del día!La novela de Noah Gordoha tenido una adaptación a un innovador y entretenido formato musical. Una historia basada en el Londres del siglo XI y en el mundo árabe de la Persia de Avicena; los espectadores viajarán a través de las canciones y de la interpretación de los artistas.. Nuevamente, vuelve la famosa novela escrita por María dueñas, pero ahora en un espectáculo inigualable preparado por artistas y directores impecables.Por último, el musicales un paraje imperdible. Las famosas canciones de Queen y de otras bandas de Rock de la época volverán a hacer vibrar a los espectadores.No solo se disfrutará de canciones espectaculares, sino también de la rebeldía y de quienes luchaban para recuperar la música ¡Rock! Si se trata de fanáticos o no, es un espectáculo donde se garantiza el asombro y la diversión.Todo depende de los gustos de cada uno, aunque realmente cada musical merece la pena porque cuentan historias diferentes y ofrecen un espectáculo inigualable. La recomendación es analizar cada musical con más detalle y después tomar la decisión.