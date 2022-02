Montilla celebrará Carnaval con un desfile sin carrozas y hasta 10.000 euros en premios para los participantes

10.000 euros en premios

Montilla volverá a disfrutar de la fiesta en honor a Don Carnal el próximo 27 de febrero, dos años después de la última celebración de esta festividad antes de la pandemia del coronavirus. Con todo, la próxima edición del Carnaval en la localidad de la Campiña Sur Cordobesa se caracterizará por algunas novedades, como la ausencia de carrozas ante la incertidumbre que se mantenía en torno a su celebración o una actuación en la Plaza de la Rosa.El teniente de alcalde de Festejos, Miguel Sánchez, explicó que si bien se ha venido trabajando desde hace varias semanas con las asociaciones montillanas en la celebración del Carnaval 2022, la presencia de la sexta ola del covid "no ha permitido tener tiempo suficiente para poder montar las habituales carrozas".Con todo, desde el Consistorio no han dudado en potenciar la participación de todos los posibles colectivos interesados, estableciendo una dotación económica fija de 600 euros para las asociaciones que participen con un conjunto de más de 15 personas. Junto a ello, el pasacalles servirá, asimismo, como escenario para la celebración del tradicional Concurso de Disfraces con premios que van desde los 450 euros, a 50 euros los reconocimientos de menor valor."Creemos que con estos premios se va a favorecer que exista una mayor participación porque de nada sirve organizar un pasacalles si la ciudadanía no participa", destacó Sánchez que, asimismo, indicó que este año también se ha apostado por cancelar el Concurso de Chirigotas que se venía celebrando en el Teatro Garnelo, en favor de una actuación gratuita al cierre del pasacalles de la mano de Los Impacientes, segunda chirigota clasificada en el Carnaval de Cádiz de 2020.De este modo, el pasacalles que saldrá a las 11.30 de la mañana de 27 de febrero desde la puerta del IES Inca Garcilaso , pasando por la Avenida de la Constitución, María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Corredera hasta la Plaza de la Rosa, donde está previsto que se realice la entrega de premios sobre las 13.30 de la tarde para, posteriormente, disfrutar de la actuación del conjunto gaditano.El Concurso de Disfraces, al que podrán inscribirse las personas interesadas desde hoy –a través del Registro Municipal o en el correo festejos@montilla.es– y hasta una hora antes del inicio del pasacalles, establece hasta una quincena de premios a lo largo de tres categorías distintas.En el caso de los disfraces individuales, los premios de esta edición del concurso serán80 euros para el segundo, 70 para el tercero, y 50 euros del quinto al décimo clasificado. Por su parte, los premios para grupos de al menos cuatro personas serán de 200 , 170, 150 y 130 euros para los cuatro mejores grupos, mientras que se recoge un premio de 100 euros del quinto al décimo.