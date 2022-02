Las negligencias médicas y qué se debe tener en cuenta para hacer reclamaciones

¿Qué se considera una negligencia médica?



Lo que se debe considerar al momento de iniciar una reclamación



Si el paciente ha recibido una lesión o daño, el plazo se cuenta como 1 año a partir de la fecha de alta con respecto a la recuperación de esa lesión.

Si el paciente desafortunadamente falleció por negligencia médica, se cuenta con 1 año a partir de la fecha de defunción para presentar pruebas e iniciar una reclamación.

El papel de los abogados especialistas