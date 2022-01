IU reclama mantener la inversión en el Plan de Ayuda a las Familias en los Presupuestos Municipales para 2022

Proyectos olvidados

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer sus principales demandas de cara a los Presupuestos Municipales para 2022, cuyoel pasado lunes. Una propuesta que para la que IU reclama una mayor apuesta en políticas sociales, especialmente en el Plan de Ayuda a las Familias, frente a proyectos "que no son prioritarios dadas las circunstancias", como la reconstrucción de los Arcos de la Puerta de Aguilar en la rotonda de acceso a la barriada de La Toba."Somos conscientes de que se trata de un presupuesto muy marcado por ese equilibrio entre los gastos y los ingresos, condicionados por el aumento del gasto corriente en personal y la subida de la electricidad, pero al mismo tiempo deben tener un carácter muy social, dado que la crisis generada por el covid no está superada", indicó el portavoz de IU, Francisco Lucena.En este sentido, Lucena lamentó que si bien la propuesta del equipo de gobierno socialista recoge un incremento en las partidas a políticas sociales, este se debe al incremento de los ingresos finalistas de la Junta de Andalucía para la Atención a la Dependencia y el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), "pero existen importantes bajadas en la inversión municipal".Así, señaló a la reducción de 30.000 euros del Plan de Ayudas a las Familias; 40.900 euros en los módulos ocupacionales; 36.000 euros menos para el Plan de Inclusión Social; o el recorte de 250.000 euros del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia.Por ello, una de las principales demandas de IU para los nuevos presupuestos pasa por mantener en 120.000 euros el Plan de Ayudas a las Familias porque "son ayudas aún necesarias y además es una cuantía que se ha gastado en su totalidad en el pasado ejercicio".Además, Lucena señaló que, si bien reconocen que este año el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto "constreñido", se debe dar más recorrido al Plan de Inclusión Social o el Plan de Rehabilitación de Vivienda en el futuro.Precisamente como consecuencia de esas limitaciones económica, desde IU mostraron su oposición a desarrollar el proyecto de recuperación de los Arcos de la Puerta de Aguilar. "Estamos a favor del proyecto cuando las condiciones sean más favorables, pero no es el momento de destinar 200.000 euros a esta actuación", indicó el portavoz de IU que, sin embargo, abogó por otras actuaciones que favorezcan el desarrollo local y el turismo, como la adecuación y adecentamiento de la ladera de El Coto, junto a la zona destinada a caravanas; o proyectos demandados por la propia ciudadanía, como la reordenación de la Plaza de Los Poetas, en la zona de las 88 viviendas.Asimismo, Francisco Lucena lamentó que el equipo de gobierno deje "aparcados" proyectos "importantes" para el futuro de la ciudad en los últimos presupuestos municipales que gestionará en su integridad antes del próximo mandato municipal. "Son unos presupuestos que marcan el balance de este mandato y deja atrás proyectos relevantes como el polígono de Picos del Cigarral, con una partida simbólica, o la Ronda Norte, o la rotonda de La Unión", recordó.Una falta de financiación que, por otro lado, también demandan desde IU para la segunda fase de la Puerta de Aguilar al considerar que se trata de un proyecto "al que se le debe de dar fin". "Se apunta que se va a realizar con cargo a los fondospero es una financiación que está en el aire, más cuando ya ha sido rechazada en la primera convocatoria", indicó.