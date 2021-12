María Jesús Sánchez | Lluvia

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ

Las calles están vacías de gente y llenas de agua por las aceras. Por fin ha llegado la lluvia, limpiando el ambiente y dando de comer a la tierra para que esta nos alimente. Es bonito no ver el sol unos días y sentir como todo se para y se limpia.Pena que no arrastre el odio que algunos siembran en corazones desesperados y en las mentes frágiles. Unas Navidades en hermandad sería bonito en un país que se dice cristiano. Seamos todos prójimos a los que cuidar y amar.Todo ha cambiado y han sido tan veloces las transformaciones que no nos ha dado tiempo a digerir el nuevo escenario. Todo, miedo a la enfermedad, inestabilidad económica. El mundo que conocíamos ya no existe, es otro. A los que tenemos una edad nos cuesta adaptarnos a la incertidumbre perpetua. Creímos que con la democracia ya estaba todo ganado y el miedo se había ido.Ante este panorama solo nos queda vivir el presente, el hoy, que es lo único que siempre hemos tenido. Lo del futuro fijo era solo un espejismo. Refugiarnos en las sonrisas y en los abrazos de la gente que nos quiere. Llenar de risas los encuentros y dar gracias por lo que tenemos. Anclarnos al hoy y disfrutar de los pequeños regalos.Paz para la gente de buena voluntad. Eso es lo que yo deseo.