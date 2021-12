La Junta alerta del aumento que han experimentado las infecciones de transmisión sexual desde el año 2012

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han experimentado en las dos últimas décadas un crecimiento de su incidencia. Así lo atestigua el monográfico sobre, que reconoce un incremento durante el período 2003-2019, siendo mayor su intensidad a partir del año 2012 y que desvela que afecta, en mayor medida, a los hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con residencia en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz.Desde el Servicio Andaluz de Salud han informado, a través de un comunicado de prensa, que la población "diana" serían "hombres que tienen sexo con hombres, personas transexuales y mujeres en situación de prostitución". A su vez, destacan el hecho de ser infecciones que, en el caso de las mujeres, "también afectan gravemente a su salud reproductiva, materna y neonatal", representando la principal causa prevenible de infertilidad.Para intentar confrontar esta situación, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha implantado un nuevo protocolo para la atención de las ITS, que continúa avanzando en la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria.La puesta en marcha de este protocolo formará parte del compromiso de la Consejería de Salud y Familias por mejorar la atención a las ITS. Precisamente, la delegada territorial de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, ha subrayado que este nuevo protocolo supone un "avance" en la atención a personas con ITS gracias a la "atención normalizada" de cada consulta de Medicina de Familia en los centros de Atención Primaria.El nuevo protocolo intentará fomentar la transversalidad, ya que permitirá conectar a profesionales de Atención Hospitalaria y profesionales de Atención Primaria hacia el logro de diagnósticos y tratamientos precoces bajo el reto de optimizar los resultados en salud.