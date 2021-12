El Ayuntamiento da luz verde a la modificación de los procesos selectivos de acceso a la plantilla municipal

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche por unanimidad la modificación de los procesos selectivos de acceso a la plantilla municipal con el objetivo de unificar aquellos puestos de trabajo similares en una única convocatoria. Con ello, según defendió el teniente de alcalde de Recursos Humanos, Valeriano Rosales, el Consistorio pretende agilizar los procesos, a la vez que se reduce los recursos necesarios para su desarrollo.Junto a esta modificación de los procesos selectivos, los grupos municipales dieron luz verde –con los votos favorables de PSOE, IU y Ciudadanos, y la oposición del PP– a una subida del 6,5 por ciento del coste del agua para el próximo año, lo que se traducirá en una subida media del 4,5 por ciento de la factura mensual para los montillanos. Un incremento que desde el equipo de Gobierno, así como desde IU y Ciudadanos, respaldaron al considerarlo "necesario para garantizar que la empresa preste el servicio con la calidad debida".En concreto, según explicó la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, la revisión al alza de la tasa del agua para 2022 se debe principalmente al incremento de un 15 por ciento del precio del agua en alta por parte de Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), un incremento que la empresa únicamente repercute en aquellos municipios en los que no gestiona el ciclo integral del agua."Desde el Ayuntamiento se va a trabajar para que Emproacsa aclare esta situación, que entendemos que es una penalización a los ayuntamientos que están cumpliendo, al establecer dos tarifas diferentes", indicó Rodríguez, que asimismo apuntó que, junto a la subida de Emproacsa, desde Aguas de Montilla también se tendrá que hacer frente a la subida planteada por la Junta para el tratamiento de lodos."Son dos cuestiones a las que Aguas de Montilla tiene que hacer frente el próximo año y, si a eso le sumamos la subida de la luz, que en este caso se va a ver compensada gracias a la inversión en fotovoltaica realizadas este año, es necesario esta subida para garantizar el equilibrio financiero de Emproacsa", explicó.Una postura compartida por IU y Ciudadanos, al entender que dicha subida es una medida "coherente" ante las cuentas planteadas por Aguas de Montilla, si bien reclamaron al equipo de gobierno que se aclarara la postura de Emproacsa hacia los municipios que cumplen con la gestión adecuada del agua, si bien dependen de la empresa provincial en el suministro del agua.Una postura opuesta a la planteada por el PP, que trasladó su negativa a un nuevo incremento en el recibo del agua "porque no es el momento, más cuando los montillanos se enfrente a una importante subida de otros suministros básicos como la luz". "No entendemos porque no se ha frenado esa tremenda y espectacular subida por parte de Diputación", indicó el concejal Javier Alférez.