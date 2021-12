El Hospital de Montilla refuerza su plan de seguridad en un año con 125 agresiones a sanitarios en la provincia

Prevenir y atender a los profesionales agredidos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La delegada territorial de Salud y Familias; María Jesús Botella, coordinó ayer la reunión de la Comisión Provincial contra Agresiones a Sanitarios en Córdoba, donde se han presentado los datos del año 2021 en cuanto a número de profesionales que han sufrido agresiones y las medidas e inversiones llevada a cabo por la Junta de Andalucía para prevenir y actuar en estas situaciones de violencia en los centros sanitarios.La delegada de Salud señaló que durante este año 125 profesionales de la provincia han sido agredidos mientras desempeñaban su trabajo. La mayoría de las agresiones, 110, han sido no físicas, y 15 del total han llegado a ser de carácter físico.En relación con las inversiones realizadas en seguridad, María Jesús Botella Detalló las actuaciones realizadas en las diferentes áreas sanitarias, cuya inversión asciende a más de 500.000 euros destinados a personal de apoyo y medidas de seguridad, entre otras actuaciones no presupuestables.En el Área Sanitaria Sur se han reforzado los servicios de personal, como han sido los dos auxiliares de apoyo en el acceso de entrada al Hospital Infanta Margarita. Al mismo tiempo, que se han puesto medios tecnológicos de seguridad, en unidades de control de accesos, sistemas de videovigilancia o sistemas de pulsadores de emergencia.Asimismo, desde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en el Hospital Comarcal de Montilla se han instalado hasta un total de 21 nuevas cámaras de videovigilancia, 5 nuevos pulsados antipánico y 5 nuevos controles de acceso.Por su parte, en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se han instalado 10 nuevas cámaras de videovigilancia y 5 cambios de cámaras por otras de alta definición, 10 nuevos pulsados antipánico, 10 nuevos controles de acceso y 9 detectores de volumétricos. De igual forma, se han sustituido los monitores del centro de control por otros de mayor pulgada.En este mismo área, las inversiones realizadas en el centro de salud de Lucena han favorecido la instalación de un sistema de videovigilancia e instalación de puertas automáticas con sistema de control de accesos en Urgencias.Las medidas aplicadas en el Distrito Córdoba-Guadalquivir han sido la creación de un puesto de vigilante de seguridad durante toda la jornada en Occidente Azahara y CS Guadalquivir. Además, en las nuevas consultas o reformas que se están realizando se está instalando la doble puerta para facilitar la salida en caso de agresiones.En el Área Sanitaria Norte, las inversiones han ascendido en 2021 a 187.895,13 euros e incluyen a los vigilantes de seguridad y la instalación y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia. El resto de las medidas no han supuesto un coste desglosable, por ejemplo, las puertas alternativas en las consultas de los nuevos centros que se construyen o reformas que tienen incluido su coste en el proyecto de la obra.Por su parte, en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato se han instalad o14 nuevas cámaras de videovigilancia, 10 nuevos pulsados antipánico y 14 nuevos controles de acceso. Mientras tanto, en el Hospital Reina Sofía se ha invertido en el año 2021 un total de 65.498,57 euros en seguridad (activa y pasiva) en concreto en control de accesos y cámaras de seguridad.La reunión celebrada esta semana es la novena reunión durante 2021 para trabajar de forma coordinada y prevenir estos incidentes en los centros de salud. Estas reuniones forman parte del Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SAS que se aprobó el pasado mes de julio e incluye la necesidad de mantener reuniones de coordinación trimestrales para avanzar en la atención a los profesionales que sufren situaciones violentas.En la última Comisión de Agresiones, celebrada mediante videoconferencia el pasado 10 de diciembre de 2020, se instó a los diferentes centros sanitarios al nombramiento de la figura del profesional-guía, para dar cumplimiento a la creación de dicha figura en el nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SAS.Esta figura se crea para acompañar al profesional agredido durante todo el procedimiento establecido para ofrecer una asistencia en acto único a través del acompañamiento para el apoyo físico, jurídico y emocional en este tipo de situaciones.Se estableció, en este segundo punto, una coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el interlocutor territorial sanitario, de manera que en caso de necesitar interponer una denuncia, se concierta una cita. De esta forma el profesional no tendría que esperar a la hora de formular la denuncia, con el consiguiente trastorno y victimización del profesional agredido que esto conllevaría