Victoria Barros Guerrero revive la Montilla del siglo XIX de la mano de su novela histórica 'Senderos del pasado'

Juan Bautista Pérez Mataix residió la alcaldía durante seis años en un contexto de alternancia bipartidista fundamental en la restauración borbónica. Valenciano de nacimiento pero cordobés de adopción, don Juan Bautista destacó por la expansión cultural que defendió y trabajó desde su puesto: luchó contra el analfabetismo, endureció los requisitos académicos que habían de cumplir los cargos públicos para trabajar en el Ayuntamiento y promovió la fundación del Casino Montillano para expandir el conocimiento.



Se rodeó de los más altos cargos de Alfonso XIII y estableció estrictas medidas para evitar, con éxito, que la epidemia de cólera que azotó el país en el siglo XX cruzara las murallas de la ciudad. Además se involucró y lideró importantes iniciativas para Montilla, como, por ejemplo, la beatificación de San Juan de Ávila. Además, l os negocios de Pérez Mataix eran de lo más variado: desde la banca hasta el tabaco, pasando por la compraventa de grano y tejidos; todo ello sin dejar atrás el comercio de vinos ni la redención de quintas.

Pérez Mataix estuvo casado durante más de 20 años con una montillana viuda, con la que no tuvo descendencia. Cuando rondaba los 60 años, edad muy avanzada para la época, su vida se cruzó con la de una mujer casada mucho más joven que él, llamada Julia Vázquez Ramírez de Valenzuela. La personalidad de esta montillana estuvo marcada por la temprana muerte de su madre, la cual fue abandonada en la Casa Cuna de Montilla al nacer.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

"El motivo que me llevó a iniciar la investigación que sustenta esta novela fue la repentina muerte de mi padre en el verano de 2016, cuando yo tenía veinticinco años. Aquel acontecimiento inesperado hizo que me interesara por nuestros orígenes y, desde entonces, he pasado cinco años recorriendo, en mi tiempo libre, pueblecitos a lo largo de toda España", explica la autora.