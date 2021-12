El precio de la luz marca un nuevo récord en la primera quincena de diciembre y sitúa la factura en 134 euros

Los últimos recibos han batido récords

El precio de la electricidad ha vuelto a batir todos los récords en la primera quincena de diciembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución del semirregulado PVPC, de mantenerse las mismas tarifas el resto del mes, la última factura del año alcanzaría los 134,45 euros para el usuario medio, un 94,1 por ciento por encima de los 69,28 euros de diciembre de 2020.En rueda de prensa, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha denunciado que "el presidente del Gobierno ha cedido a las presiones del oligopolio energético y no ha querido usar los resortes legales de los que dispone para proteger a las familias del mayor tarifazo de la historia".El recibo del usuario medio en lo que va de año ha aumentado un 15,1 por ciento con respecto a 2018, el año que Sánchez y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera aseguran que van a igualar una vez descontado el IPC, pese a que no han aplicado nuevas medidas desde septiembre. Así, frente a los 77,18 euros de hace tres años, la factura media mensual alcanza ya los 90,87 euros y será aún más elevada cuando haya finalizado 2021, advierte FACUA.El secretario general de FACUA ha advertido de que "la factura eléctrica de diciembre tendría que ser negativa para que el presidente del Sánchez y Ribera cumpliesen su promesa de que este año los consumidores pagarán lo mismo que en 2018 una vez descontado el IPC. Así, para que se alcanzase ese objetivo, un usuario medio tendría que recibir una factura en la que su compañía le devolviese 12 euros cuando finalice este mes".FACUA critica que el Gobierno no haya acometido nuevas medidas de aplicación inmediata para reducir las tarifas eléctricas una vez que se han mostrado claramente insuficientes las llevadas a cabo en junio –bajada del IVA– y septiembre –bajada de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad–.En este sentido, la asociación está reclamando al Ejecutivo de coalición que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50 por ciento en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas. Descuento que, al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado. La asociación advierte de que la directiva europea del sector permite aplicar este tipo de intervenciones.En los últimos cuatro meses, los consumidores han sufrido los recibos más caros de la historia de forma consecutiva. Hasta el pasado agosto, cuando la factura del usuario medio ascendió a 93,10 euros, el recibo más caro a nivel histórico había sido el del primer trimestre de 2012: 88,66 euros mensuales (con el IVA al 18%). En septiembre se situó en 102,71 euros, volviendo a batir todos los récords, lo que volvió a ocurrir en octubre, al alcanzar los 120,68 euros. En noviembre fue de 115,18 euros.Ante los abusos tarifarios y el chantaje en el que han llegado a incurrir las eléctricas con la amenaza de cierre de las nucleares tras las medidas aprobadas por el Gobierno, FACUA está llamando a los consumidores al boicot contra el oligopolio energético. Así, la asociación propone a los consumidores sin bono social que tengan contratada la luz o el gas con Iberdrola, Endesa o Naturgy que las abandonen solicitando el alta con otra comercializadora.El boicot también va dirigido contra las filiales de las empresas del oligopolio que ofrecen la tarifa PVPC en luz y la regulada TUR en gas. Se trata de las comercializadoras de referencia Curenergía (Iberdrola), Energía XXI y Energía Ceuta XXI (Endesa) y Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy).El usuario medio utilizado por FACUA en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW –la misma en horario punta y valle– y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45 por ciento de la electricidad en el horario valle, el 29 por ciento en el horario punta y el 26 por ciento en el horario llano.De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde y de 18.00 a 22.00 de la noche, el llano de 14.00 a 18.00 de la tarde y de 22.00 a medianoche y el valle de medianoche a 8.00 de la mañana. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.