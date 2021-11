¿Son legales los emuladores de consolas de videojuegos?

¿Qué dice la ley sobre los emuladores?



¿Cuáles son los mejores emuladores actualmente?



¿Puedo jugar a los juegos antiguos de manera legal?



¿Cómo se juega a los juegos antiguos con un emulador?



Si ya tienes unos cuantos años, seguramente te apetezca jugar a juegos de antes. Pero el problema viene dado en que no puedes jugarlos si no dispones de esas consolas. En ese caso, no queda otra que tirar de emuladores. Pero la pregunta es, ¿Es legal jugar a través de emuladores?Si tenemos en cuenta la ley, podemos decir que. Eso significa que no podemos descargar un juego y luego jugarlo porque no sería algo legal.Lo que sí podría hacerse es comprar los derechos y luego jugarlos a través de un emulador. Como hemos podido comprobar,. Esto se debe a que los mismos son creados a través del sistema open source. Eso significa que, si el creador no pide derechos, se puede usar sin ningún tipo de problema.En cierta manera podemos concluir que el emulador es legal porque solo se usan herramientas de reproducción. Lo que no es legal es usar los juegos a través de rom, los cuales cuentan con derechos de propiedad intelectual.Los emuladores tratan de imitar a las consolas de generaciones pasadas para que cualquier persona pueda disfrutar de los juegos que han quedado atrás. Y es que no todo el mundo quiere jugar a los juegos de última generación. En ocasiones, los juegos antiguos son más valiosos para los gamers.Uno de los emuladores más demandados es el de 3DS. Esa consola es una de las más emuladas, gracias a que funciona muy bien y cuenta con un catálogo de juegos amplio. Si quieres conocer cuáles son, te invito a visitar. En esta comparativa podrás encontrar diferentes emuladores a través de los cuales jugar a tus juegos favoritos., al igual que de otras consolas de Nintendo. También existen emuladores para las consolas antiguas de Play o incluso uno especial para la Sega Saturn. Aunque los juegos de esta última son más complicados de emular, lo que significa que el funcionamiento no termina de ser bueno.Los expertos en análisis y comparativas de productos tecnológicos denos comentan que sí es posible. Para conseguirlo hay que adquirir los juegos de manera legal.Aunque pueda parecer mentira, nos comentan que. Tras muchos años en el mercado, la consola japonesa por fin se ha actualizado y poco a poco permite jugar a más y más juegos antiguos de Nintendo. Eso hace que los usuarios estén realmente satisfechos.Si miramos los números, podemos ver que la nueva generación de Nintendo es una de las más vendidas de la historia. Ese éxito no solo viene dado por los juegos actuales que llegan a la misma. También viene dado a que la misma es capaz de emular juegos de generaciones anteriores. Eso está provocando el deseo de los antiguos gamers, de aquí que siga estando en lo más alto de ventas.Hasta hace pocos meses, la consola permitía jugar a un amplio catálogo de juegos de Nintendo y super Nintendo. Pero las cosas han mejorado y ahora permite jugar a algunos juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive. Eso demuestra que Nintendo se ha dado cuenta que los juegos vintage siguen teniendo su mercado. Por ese motivo, ha prometido a los jugadores que seguirán aumentando el catálogo para conseguir que la oferta legal sea superior.Eso demuestra que actualmente se puede seguir jugando a juegos antiguos de manera legal sin tener que piratear.Para poder jugar a los juegos, en primer lugar, debemos tener un emulador compatible con los juegos que queremos disfrutar.Una vez que hemos elegido el emulador que nos interesa, es el momento de buscar los juegos. Los mismos siempre se buscan a través de Roms. Enhemos podido comprobar que las Roms no son difíciles de encontrar a poco que se busque por internet.Concretamente podemos definir una ROM como un fichero digital que necesita de una BIOS y un firmware para poder funcionar correctamente.Lo que está claro es que. Vemos que es ilegal porque cada vez que se usan se comete un delito contra la propiedad intelectual. A no ser que la misma Rom se compre, en ese caso sí que se podría decir que estamos jugando de una manera legal.Además, si la ROM va acompañada de un lucro o explotación, entonces podemos concluir que el delito sería doble. Al fin y al cabo, el usuario solo puede disfrutar de una copia, siempre y cuando haya pagado la licencia.Sin esas Roms, la gran mayoría de juegos se habrían perdido porque los usuarios ya no disponen de las consolas que permitían jugar a dichos juegos de manera legal. Es decir, en cierta manera las Roms han llegado para guardar juegos que de otra manera no se podrían disfrutar y quedarían únicamente en la memoria de los jugadores.Por otra parte, buena parte de las marcas ya no hacen nada para evitar que las roms circulen por internet y así conseguir que otros jugadores puedan disfrutar de esas pequeñas aventuras. Pero Nintendo sigue protegiendo sus obras con recelo, es decir, sigue luchando contra las webs que ofrecen las Roms. En cierta manera es comprensible, la marca sigue vendiendo las licencias, ahora en la actual Switch, de aquí que se niegue a que los jugadores puedan jugar de manera gratuita. Lo que está claro es que a nadie o casi nadie se le ha juzgado por descargarse una rom y jugar al juego.