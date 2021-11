Rosauro Varo recibe el Premio "Emprendedor del Año"

Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Rosauro Varo, presidente del grupo empresarial GAT Inversiones, ha recibido esta noche el Premio "Emprendedor del Año" de manos de las divisiones de Andalucía y Extremadura de la firma Ernst & Young Global Limited (EY) y, por ello, representará a estas dos regiones en la final nacional del galardón, que cuenta con el patrocinio de BNP Paribas y con la colaboración de IESE Business School.El presidente de EY, Federico Linares, ha sido el encargado de entregar la distinción al premiado durante la ceremonia celebrada en el Hotel Alfonso XIII en Sevilla. El acto de proclamación, que ha sido inaugurado por Alberto García Valera, socio director de EY en Andalucía, ha contado además con la presencia de los consejeros Elías Bendodo, Rocío Blanco, Juan Bravo y Rogelio Velasco, entre otras autoridades y representantes del mundo institucional y empresarial.Para Federico Linares, presidente de EY, “emprendedores y empresarios como Rosauro Varo son claro ejemplo de esfuerzo, dedicación, tenacidad, humildad y trabajo en equipo. Valores estos que Rosauro comparte con nuestra Firma, por eso me hace especial ilusión entregarle el galardón del 25 aniversario del PEA de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla a una persona que fundó su propia compañía con tan solo 25 años y desde entonces ha desarrollado una brillante carrera con auténtica vocación por emprender”.El empresario Rosauro Varo ha reivindicado, al recoger su galardón, “la voluntad y necesidad de emprender en todas las disciplinas” y ha remarcado que en su trayectoria siempre se ha guiado por cuatro valores: “La humildad, para escuchar a todo el mundo; la audacia, para mirar a los proyectos de un modo diferente; la generosidad, para juntar a gente que quiera cambiar las cosas; y la determinación; no rindiéndome y luchando para que ‘las cosas pasen’”.Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha felicitado a Rosauro Varo por el galardón y ha destacado que “una sociedad es más libre y próspera si tiene gente capaz de arriesgar, de emprender y de crear empleo”.“Lo menos que podemos hacer los gobernantes es apoyar a los emprendedores y no estorbar”, ha añadido. En esta línea, el dirigente andaluz ha subrayado que una de las obsesiones del Gobierno del cambio es simplificar la vida al emprendedor y permitir su crecimiento. Para ello, desde el Ejecutivo andaluz se están llevando a cabo políticas de bajadas de impuestos, reducción de trabas administrativas y refuerzo de los servicios públicos, según ha destacado Bendodo.Rosauro Varo representará, el próximo 10 de marzo en Madrid, a Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY. Allí competirá con los premiados del resto de zonas de España, de donde saldrá elegido el ganador final de 2021.Posteriormente, el ganador nacional de la presente edición competirá en Monte Carlo con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY. Esta iniciativa surgió en Estados Unidos en 1986 y se celebra en España desde hace 25 años.Rosauro Varo inició su carrera empresarial hace más de 20 años, tiempo en el que ha llevado a cabo diferentes proyectos de emprendimiento. Desde 2004 desarrolla sus iniciativas empresariales a través de GAT Inversiones, abarcando sectores como el del turismo, con diferentes desarrollos empresariales en el sur de España. El inmobiliario, con proyectos en curso en Andalucía y en México. El sector de las telecomunicaciones, con una apuesta decidida por Telefónica y su liderazgo como motor de transformación digital. Y en el tecnológico, donde GAT pone el foco en compañías con un fuerte componente de I+D+i que proyecten modelos de negocios disruptivos en nichos con alto potencial de crecimiento.Entre otros, Rosauro Varo participa como socio de referencia en el desarrollo de la plataforma tecnológica de movilidad sostenible y primer unicornio español Cabify. Este espíritu emprendedor y un enfoque estratégico centrado en el cliente, le llevó a convertir a PepePhone –de la que fue vicepresidente– en el mayor operador móvil virtual de España y la telco mejor valorada.En la actualidad, es también consejero y vicepresidente del Grupo Prisa, presidente de su Comité de Transformación Digital, y consejero del diario El País. En mayo de 2021 se incorporó al Consejo de Administración de Acciona Energía, compañía donde es también miembro de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad. Además, Rosauro Varo es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR).Este empresario también es profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ponente del Programa de Alta Dirección de la San Telmo Business School, en donde aborda materias como las fusiones y adquisiciones empresariales o la economía digital.En el marco de su acción social y cultural, es patrono del Teatro Real, de la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) y de la Fundación Alalá, referente en el desarrollo de proyectos de integración social de colectivos en riesgo de exclusión en el sur de España.