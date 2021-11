5 apps gratuitas de criptomonedas en Android

Coinbase

Con las criptomonedas, el futuro de las monedas está aquí. Y a medida que la criptoeconomía comienza a dominar el mundo, el uso de aplicaciones de criptomonedas va en aumento.Las aplicaciones de criptomonedas en Android hacen que la administración de tus activos digitales sea más fácil que nunca. Desde billeteras de Bitcoin hasta intercambios de Ethereum, las posibilidades son infinitas. Si estás buscando una aplicación de criptomonedas en Android, te alegrará saber que hay toneladas para elegir. Compilamos una lista de las cinco mejores aplicaciones gratuitas de criptomonedas en Android.Coinbase es una aplicación de criptomonedas que te permite comprar y vender monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Coinbase existe desde 2012 y es uno de los intercambios más conocidos del mundo.También es uno de los más fáciles de usar porque solo requiere un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para registrarse en lugar de una lista exhaustiva de información personal como requieren otros intercambios.Puedes comprar y vender diferentes monedas con tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria con solo unos pocos toques en la pantalla. La interfaz de usuario es elegante y fácil de usar, lo que hace que la aplicación Coinbase para Android sea una de las mejores que existen en la actualidad.Cobo es una nueva aplicación de criptomonedas para Android. Te permite rastrear e intercambiar diferentes monedas, incluidas, Litecoin, Ethereum y Ripple. También puedes configurar alertas de precios para mantenerte al tanto del mercado en tiempo real.La interfaz es elegante e intuitiva, y no hay un proceso de registro prolongado ni gráficos complicados para navegar. Toda la información que necesitas sobre tus operaciones está a solo unos toques de distancia, incluidos los precios, los cambios a lo largo del tiempo y el cambio porcentual desde la fecha de compra.Robinhood ha creado una aplicación de trading de criptomonedas para Android que esperan revolucionará la forma en que las personas invierten. La aplicación está disponible para descargar en Google Play, y parece que Robinhood ha hecho sus deberes cuando se trata de hacer que esta aplicación sea lo más fácil de usar posible.Desde su lanzamiento en 2013, Robinhood Financial ha estado ofreciendo operaciones en el mercado de valores sin costo y sin comisiones, al tiempo que apunta a hacer que el proceso de inversión sea más accesible para todos. Es natural que eventualmente quieran traer criptomonedas a la mezcla, por lo que los usuarios de Android ahora también pueden aprovechar las inversiones en criptomonedas sin tarifa.Delta es la primera aplicación de criptomonedas que ofrece una lista completa de criptomonedas en un solo lugar. La aplicación te brinda acceso a más de 3000 monedas y tokens, incluidos Bitcoin, Ethereum y Litecoin.También puedes operar en Delta sin límite de depósito, por lo que es fácil para los principiantes comenzar a operar con criptomonedas. De esta manera, no tienes que preocuparte por administrar diferentes billeteras o crear una cuenta en cada intercambio que admita tu moneda favorita.Además, Delta tiene su propio token, Deltas, que permite a los titulares obtener descuentos en operaciones y otros beneficios, como derechos de voto en la empresa. Ahora está disponible para dispositivos Android en Google Play Store.CryptoWake es una aplicación diseñada para ayudar a los traders e inversores de criptomonedas proporcionándoles un conjunto de herramientas que les permitirán mantenerse al día con la información más reciente del mercado.Las características de la aplicación incluyen precios de monedas en tiempo real, noticias de última hora, gestión de carteras, feeds de redes sociales y alertas de eventos importantes en el mundo de las criptomonedas.El equipo detrás de CryptoWake cree que puede llenar un nicho en la comunidad criptográfica donde las personas necesitan un fácil acceso a la información sobre sus monedas favoritas sin tener que hacer toda la investigación ellos mismos.Estas son cinco de las mejores aplicaciones de criptomonedas gratuitas en Android. Si estás buscando una nueva forma de invertir o deseas obtener más información sobre lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas, esto debería ayudarte a comenzar.