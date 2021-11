Los sindicatos mayoritarios de la Policía Local aparcan sus protestas durante la Navidad por "responsabilidad"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Local de Montilla –CC.OO. y USPLM– han acordado suspender temporalmente las protestas que desde hace algo más de un mes venían protagonizando a las puertas del Ayuntamiento de la localidad cada jueves, además de en los plenos municipales. El acuerdo, que se produce sólo unos días después de una última reunión de la Mesa de Negociación, pretende ser "un gesto de buena voluntad".De este modo, y tras la reunión de la Mesa de Negociación celebrada esta semana, los sindicatos mayoritarios acordaron suspender las movilizaciones ante la proximidad de las fiestas navideñas. Una medida, sostienen, solicitada por el propio concejal de Recursos Humanos, Valeriano Rosales."El que no se realicen las movilizaciones no significa que se abandonen las reivindicaciones que desde hace tiempo se están llevando a cabo", explicó el portavoz de USPLM, Salvador Lao, quien apuntó que la suspensión de las protestas pretende ser "un gesto de buena voluntad".Con todo, los sindicatos lamentan que desde el equipo de gobierno, a tenor de la última Mesa de Negociación, "no está dispuesto a consensuar un acuerdo" con respecto a las demandas de la Policía Local. "La reunión fue un rotundo fracaso. Se aprobaron nuevos cambios de relación de puestos de trabajo (RPT) para otros puestos pero los nuestros sin tocar, como siempre. No hay contra propuesta del equipo de gobierno, salvo que decir que los técnicos dicen que no", sostuvo Lao.