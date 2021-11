Elementos fundamentales que debe tener un buen casino online



Licencia de juego



Fíjate en el catálogo



Atención al usuario



Métodos de pago y de retirada



Mejores casinos online en el mercado español



LeoVegas



Codere



Si estás pensando en disfrutar de las tragaperras online, juegos de casino en vivo, etc y no sabes bien por qué opción decantarte debes tener presente este listado de los mejores casinos online que operan en España así como una serie de elementos con los que siempre debe contar la plataforma que elijas. A continuación detallamos más en estaA la hora de escoger el casino online perfecto en el que jugar has de fijarte, especialmente en una serie de aspectos y son los siguientes.La licencia para operar en España expedida por el Ministerio de Consumo es fundamental para asegurarte que estás registrándote en una plataforma legal y que, por tanto, tus datos están a salvo y no tendrás ningún problema con ello. De lo contrario, puedes ser víctima de una estafa y ten presente que pondrás datos relativos a tu tarjeta, cuenta del banco, etc, para hacer los depósitos.No todos los casinos online cuentan con la misma oferta de juegos. En este sentido es importante saber a qué te apetece más jugar para así buscar la plataforma que te ofrezca una selección más amplia. Por ejemplo, hay casinos online que tienen sobre todo slots, otros que cuentan con juegos de bingo online, algunos especializados en el juego del Monopoly, ruleta en vivo, etc. Para saber cuál puede ser el que más te guste tendrás que ver en qué consiste dicha oferta y elegir.En muchas ocasiones no se repara en este punto pero lo cierto es que es fundamental. Ten presente el tipo de atención al usuario que ofrece la plataforma en la que te vas a registrar porque de ello dependerá la atención que recibas si tienes cualquier tipo de duda.En estos casos has de fijarte en aspectos como si el servicio de atención que ofrecen es en español o en inglés, si cuentan con chat online o solo correo electrónico o si también ponen a disposición de los usuarios un número de teléfono gratuito así como el horario en el que puedes hacer tu consulta.Aunque prácticamente todos los casinos online cuentan con varias opciones en cuanto a métodos de pago y de retirada lo cierto es que debes tener presente si el casino en el que quieres registrarte te ofrece la opción para hacer pagos y retirar depósitos con la que tú quieres operar.España es uno de los mercados en los que el sector del juego cuenta con una amplia presencia. Por ello, no es de extrañar que hayan aterrizado ya prácticamente todos los grandes operadores a nivel internacional y que permitan jugar a través de su versión en España. Grupo 888La marca 888 engloba hasta tres opciones de juego en función de lo que se busque. Por un lado, está 888 sport para realizar apuestas deportivas, por otra parte encontramos 888 póker para los usuarios que busquen una experiencia gratificante jugando al póker online y, por último, encontramos la opción de 888 casino que se centra especialmente en ofrecer tragaperras y slots. En cualquiera de las opciones estarás optando por plataformas que cuentan con licencia para operar y que pertenecen al grupo 888 Holdings.LeoVegas es otro de los operadores que mayor popularidad ha adquirido en los últimos tiempos. Cuenta con una amplia selección de tragaperras online de los desarrolladores más reputados del sector y también con juegos de casino en vivo de alta calidad. Todo ello, con su licencia pertinente por lo que estás también ante una opción completamente fiable y segura.Si por algo se caracteriza Codere es por ser uno de los casinos online con una oferta de slots más amplia. Con casi 200 títulos a sus espaldas, tendrás la seguridad que si optas por esta plataforma encontrarás la slot que más se ajuste a tus necesidades. Puedes filtrar por temática, las más jugadas, en función del proveedor que la haya lanzado, etc. En cualquier caso, lo pasarás en grande y tendrás también la certeza de saber que eliges un casino online legal que cuenta con las licencias pertinentes para operar en España.