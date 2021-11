El equipo de gobierno estima en 330.000 euros al año el coste de las demandas de los sindicatos de la Policía

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

450 euros más al mes por cada uno de los agentes de la Policía Local o, lo que es lo mismo, 330.000 euros más al año. Este es el coste que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla estima necesario para dar respuesta a todas las revisiones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que demandan los sindicatos mayoritarios en la Policía Local: Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión Sindical de la Policía Local de Montilla (USPLM).El teniente de alcalde de Recursos Humanos, Valeriano Rosales, volvió a reiterar ayer el "compromiso" del equipo de gobierno a seguir estudiando las demandas de la plantilla de la Policía Local en la Mesa de Negociación, si bien precisó que la aplicación de todas ellas supondría incrementar en un 20 por ciento el salario medio de cada uno de los agentes que conforman la plantilla."Serán las leyes y las normas las que nos digan si corresponde o no al Ayuntamiento hacer frente a este incremento, pero no hay que olvidar que en los presupuestos municipales se va a atender una subida de un 2 por ciento del salario de los trabajadores públicos, por lo que nuestra obligación es defender a toda la ciudadanía y a todos los trabajadores", insistió el responsable de Recursos Humanos.Con todo, el edil insistió que desde el equipo de gobierno se trabaja para cumplir con los compromisos adquiridos, y aludió la reunión prevista para el próximo 17 de noviembre con los representantes de todos los trabajadores municipales, incluida la Policía Local."Para convocarla es necesario contar con todos los informes necesarios de cara a modificar la RPT, pero no es un trabajo de un día para otro, más aún cuando se está intentando agilizar los procesos de la Oferta de Empleo Pública aprobada", señaló Rosales.En este sentido, el teniente de alcalde indicó que, si bien lascada jueves a las puertas del Ayuntamiento es "un instrumento de presión que están en su derecho de ejercitar", apuntó que "faltan a la verdad cuando saben que ya existe una reunión prevista para valorar todos estos aspectos".Finalmente, Rosales rechazó algunas de las afirmaciones vertidas por los sindicatos, que han llegado a asegurar que el servicio funciona "por la voluntad de los agentes", y aseveró que "Montilla sigue siendo una ciudad con bajo índice de delincuencia, en la que la Policía dispone de los medios adecuados a su trabajo y donde se cumple el ratio de policías por habitante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que para Montilla es de 34 agentes”.Por su parte, los sindicatos de la Policía Local protagonizaron ayer por la tarde una protesta a las puertas del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Montilla –que mantiene su aforo limitados a los concejales y medios de comunicación para cumplir con las medidas de seguridad frente al covid– para exigir que se inicie la revisión de su RPT.