La Policía Local inicia un calendario de movilizaciones para exigir una mejora de sus condiciones laborales

Una veintena de agentes de la Policía Local de Montilla han participado esta mañana en una concentración a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y el cumplimiento del acuerdo marco. El calendario de protestas previsto, a instancias de los sindicatos mayoritarios en la plantilla local –CCOO y USPLM–, recoge una concentración cada jueves junto a la Casa Consistorial, además de acudir a los actos públicos en los que tenga asistencia el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.El portavoz de USPLM, Salvador Lao, ha recordado que el nuevo calendario de movilizaciones se pone en marcha tras "casi dos años" de promesas incumplidas por parte del equipo de gobierno en referencia a la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y algunas de las condiciones laborales del colectivo "que no han sido actualizadas desde hace 20 años"."Han sido múltiples los incumplimientos del alcalde hacia la Policía Local y por eso no nos ha quedado más remedio que iniciar las movilizaciones, e irán 'in crescendo' porque queremos que se nos oiga de una vez", ha apuntado Lao, quien insistió en la necesidad de revisar sus condiciones laborales "para que se actualicen según la legislación actual".Asimismo, los portavoces sindicales de la Policía Local aseguraron que de manera "sistemática" se vienen recortando algunos beneficios recogidos en el acuerdo marco de la Policía Local "que se ha venido cumpliendo por los equipos de gobierno de la ciudad, fueran del color que fueran"."En la anterior legislatura realizamos una valoración de la RPT a petición del equipo de gobierno, pero no se ha tenido en cuenta para nada, y además se ha dejado de aplicar el acuerdo marco de 2005, y no entendemos qué problemática tiene con los trabajadores del Ayuntamiento", ha acusado Antonio Cobos, portavoz del CCOO, al alcalde de Montilla, quien ha presenciado la protesta desde el balcón de la alcaldía.