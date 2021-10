El Consistorio abre el plazo para solicitar la ocupación de una nave del Centro de Iniciativas Empresariales

El delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, explicó el pasado 7 de octubre, durante la sesión plenaria en la que se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales las nuevas bases reguladoras, que el objetivo del Consistorio es "dar contenido a estos espacios en la mayor brevedad" de cara a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas locales, creando oportunidades de trabajo y negocio y respaldar las iniciativas empresariales que surjan en la localidad.



Las características de la nave actualmente vacía es de una superficie útil de 177,30 metros cuadrados, además de un almacén de otros 14 metros, y dispone de los servicios de electricidad, alumbrado, saneamiento, agua, telefonía y sistema contra incendios. El Ayuntamiento de Montilla ha abierto el plazo para que aquellas empresas y emprendedores interesados, puedan presentar sus solicitudes para ocupar una de las naves del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), ubicado en el polígono de Llanos de Jarata. El proceso, que se mantendrá abierto hasta el próximo 19 de noviembre tras la publicación de las nuevas bases reguladoras de la cesión en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pretende dar respuesta al interés mostrado por diferentes empresarios tras quedar sin ocupación este espacio.El delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, explicó el pasado 7 de octubre, durante la sesión plenaria en la que se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales las nuevas bases reguladoras, que el objetivo del Consistorio es "dar contenido a estos espacios en la mayor brevedad" de cara a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas locales, creando oportunidades de trabajo y negocio y respaldar las iniciativas empresariales que surjan en la localidad.Las características de la nave actualmente vacía es de una superficie útil de 177,30 metros cuadrados, además de un almacén de otros 14 metros, y dispone de los servicios de electricidad, alumbrado, saneamiento, agua, telefonía y sistema contra incendios.





Las personas beneficiarias que podrán optar a la convocatoria son personas físicas o jurídicas con un proyecto empresarial viable. Sólo se admitirán el desarrollo de actividades inocuas. Podrán admitirse empresas ya existentes cuya constitución, es decir, la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, haya tenido lugar como máximo doce meses antes a la solicitud de entrada en el CIE.





Asimismo, pueden solicitar las naves personas que físicas o jurídicas que aún no estén constituidos y quedan excluidas aquellas que no sean consideradas pymes. Para la entrada en el CIE de empresas de nueva creación se tendrá en cuenta en primer lugar la viabilidad del proyecto, se analizará toda la información aportada así como también la adecuación del promotor a la actividad a desarrollar y tendrán preferencia aquellos proyectos que provengan de promotores que hayan participado en programas de E.T., y T.E, según dichas bases reguladoras.