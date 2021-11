Montilla da luz verde a una nueva innovación del PGOU para dar cabida a las actuaciones más demandadas

La teniente de alcalde de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que son unas modificaciones que permitirán adaptar el documento aprobado hace un año, y que fue diseñado hace ya tres lustros, a las nuevas normativas y a las propias necesidades que a día de hoy se plantean en el Área de Urbanismo. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montilla, aprobado definitivamente hace un año, se someterá a una nueva innovación con el objetivo de dar respuesta a algunas de las actuaciones urbanísticas más demandadas por la propia ciudadanía y que, hasta el momento, no tenían cabida dentro de este documento. Estas modificaciones, que son tanto de carácter estructural como pormenorizadas, han contado con el apoyo unánime de todos los grupos municipales del Pleno al entender que son cambios "necesarios y oportunos".La teniente de alcalde de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que son unas modificaciones que permitirán adaptar el documento aprobado hace un año, y que fue diseñado hace ya tres lustros, a las nuevas normativas y a las propias necesidades que a día de hoy se plantean en el Área de Urbanismo.





"En estos quince años las circunstancias son otras, y también la normativa, lo que el PGOU presenta muchas dificultades a la hora de otorgas ciertas licencias, que es lo que vamos a solventar con estos cambios pormenorizados y estructurantes, que en ese caso será necesario un informe favorable de la Junta", puntualizó.



Así, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, calificó de "esencial" estas modificaciones para favorecer el desarrollo económico de Montilla pues "serán ahora muchas las familias que van a poder actuar en sus viviendas". "No va a ser la única modificación que se traerá a Pleno porque nos planteamos una revisión y una formalización de un nuevo PGOU que se adapte al nuevo modelo económico y social de la ciudad", aseveró.



Así, entre las innovaciones propuestas se pretende favorecer aspectos como la construcción de cocheras en planta baja de una vivienda en zonas donde tan sólo se contempla en subterráneo según el plan vigente; favorecer las actuaciones en casas recogidas en catálogos de protección; o limitar el tiempo en el que un solar puede estar sin construir en la zona centro, entre otros aspectos. "En definitiva de lo que se trata es de flexibilizar muchas de estas condiciones", apostilló la edil.



"El PGOU nació mayor, con casi 20 años de edad, y por eso es necesario resolver solicitudes y demandas que el plan restringe", reconoció el portavoz de IU, Francisco Lucena, sobre unas innovaciones que el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, consideró "necesarias y oportunas".



En la misma línea, la edil popular Ana Belén Feria, destacó que estas modificaciones permitirán dar solución a muchos expedientes que se encuentran bloqueados, sin bien quiso trasladar a la ciudadanía que no se modifica "planeamiento o el uso del suelo, por lo que no se debe abrir expedientes en ese sentido que generen una nueva sobrecarga en Urbanismo".



Plan de Instalaciones Deportivas



Junto a las modificaciones del PGOU, el Pleno del Ayuntamiento de Montilla dio luz verde a la aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIDE) un documento que cuya elaboración se inició en 2017 y que deben desarrollar todos los municipios andaluces de cara a poder concurrir a ayudas públicas en materia deportiva, si bien se ha visto retrasado por distintos aspectos.