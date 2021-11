El aparcamiento de Los Majuelos pasará a ser de pago

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La zona de aparcamientos ubicada en el cruce de las calles Los Majuelos y Murillo, a 200 metros del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", pasará a ser gestionada por Eyssa, la empresa concesionaria de los parkings públicos y de la zona azul, en compensación por las plazas de estacionamiento perdidas tras la remodelación de la Puerta de Aguilar. La medida, aprobada con los votos favorables de PSOE, IU y Ciudadanos, frente a la abstención de PP, busca favorecer "un buen uso y funcionamiento de estas instalaciones".La teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, explicó durante la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre que este cambio en la gestión del aparcamiento de la calle Majuelos surge ante la necesidad de compensar a la empresa concesionaria de la zona azul por la pérdida de 43 plazas de estacionamiento tras la remodelación de la Puerta de Aguilar.En este sentido, la edil detalló que la propuesta planteada por la empresa recogía, además, la gestión de otras 10 plazas en función de la diferencia de ingresos, la compensación de la pérdida de ingresos desde el inicio de las obras de la Puerta de Aguilar y por los gastos de señalización del nuevo emplazamiento."Finalmente, y atendiendo al equilibrio económico del contrato, se plantea que la compensación sea por la totalidad de las 75 plazas existentes, no sólo 43 que se han perdido en la Puerta Aguilar, a la vez que se ha acordado establecer", puntualizó la responsable de Hacienda.De esta forma, sostuvo la edil se favorecerá el "uso correcto" de este espacio, favoreciendo la rotación de plazas, "porque se ha detectado que son muchos quienes lo usan como plaza de aparcamiento durante todo el día"."El objetivo es que exista un buen uso y que quienes lleguen a Montilla a realizar sus compras en el centro, tengan este espacio como referencia", detalló Rodríguez, quien recordó que su uso será gratuito de 15.00 a 17.00 horas y a partir de las 21.00 de la noche, lo que "también es beneficioso para los residentes".Sin embargo, la medida no contó con el apoyo del Grupo Municipal Popular que entendió que la creación de esta bolsa de aparcamiento no fue "bien valorada" por parte del equipo de gobierno "que no estudió cómo repercutiría su puesta en marcha a la situación del parking del Centro Cultural"."La puesta en marcha del aparcamiento de la calle Los Majuelos tiene un coste al Ayuntamiento de 1.500 euros de alquiler al mes, además de su acondicionamiento, y ahora se gestiona por la empresa concesionaria de los parkings municipales cuando se dijo que se tendría en cuenta las propuesta del comercio", lamentó la concejala Cristina Alguacil.