Buzón del Lector | En respuesta a Valeriano Rosales

COMISIONES OBRERAS Y UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA LOCAL DE MONTILLA

se hace eco en sude una carta remitida por los sindicatos mayoritarios de la Policía Local de Montilla en respuesta a lassobre sus demandas laborales. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Desde los sindicatos más representativos de la plantilla de la Policía Local de Montilla –USPLM y CC.OO– queremos dar respuesta a las declaraciones emitidas por el delegado de Recursos Humanos, Valeriano Rosales, con motivo de las reivindicaciones que los miembros de esta Policía Local están dando a conocer a la ciudadanía.Como ya es sabido, estas reivindicaciones no son fruto de un capricho, vienen a poner sobre la mesa la dejadez por parte de los diferentes equipos de gobierno, y especialmente con Rafael Llamas como alcalde, que año tras año han ido dejando de lado la cuestión de la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) de los policías.En junio se nos aseguró que este tema se iba a abordar "de manera inmediata" y, para ello, hubo una reunión en julio donde las secciones sindicales remiten su propuesta. No ha sido hasta ahora, casi medio año después y a través de la prensa, que el equipo de gobierno da una respuesta a esa propuesta, valorando la solicitud pero sin aportar trabajo alguno por su parte.Hablemos del sensacionalismo de este equipo de gobierno. Si se quiere mostrar transparencia y cifras, debería igualmente haber mencionado que hay puestos de este Ayuntamiento que sistemáticamente han visto aumentados sus emolumentos, llegando a aumentar en mucho más del 20 por ciento sus ingresos en poco menos de tres años. Todo ello sin entrar en la creación de puestos faltando a la legalidad, sin consultar a la Mesa de Negociación ya que, como ustedes lo clasifican, son una “oportunidad”, y cuyo coste es de 70.000 euros aproximados al año para solo un trabajador.Se recrimina que se solicita una subida de un 20 por ciento para los policías, cuando lo cierto es que la última revisión de nuestro complemento fue en 2001, hace veinte años ya. La dejadez mostrada por los equipos de gobierno con respecto a la revisión de la RPT supone, por tanto, menos de un uno por ciento anual de subida salarial al año, fruto de dilaciones y continuas demoras.En todos estos años, junto al aumento de nuestras funciones, podemos observar cómo el Gobierno central, del mismo color y partido que el de Montilla, ha paliado esta situación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incrementando su complemento para adaptarlo a la realidad y en un importe superior al mencionado por el teniente de alcalde de Recursos Humanos.Es grato mencionar que, si bien las carencias existentes fueron estimadas por el delegado de Seguridad, su intento por paliar dicha demora quedó sin efecto y sin solución por orden del alcalde de Montilla, acompañado esto de la inaplicación de determinados aspectos del acuerdo marco que regulan nuestras relaciones, para evitar el bienestar del trabajador.Anualmente, desde el quipo de gobierno se disminuye la partida presupuestaria de este colectivo de Policía Local, “que tanto pide” y al que tanto mencionan, estimando las cifras en aproximadamente 200.000 euros menos en los últimos cuatro años, por lo que la cuenta de valorar 330.000 euros en más de veinte años y reducir 200.000 euros en solo cuatro arroja claridad sobre la defensa política sin sentido que se pretende publicitar.Finalmente, también se han de dedicar unas palabras en referencia a la defensa del resto de los trabajadores, ya que no se debe olvidar que son los sindicatos los que continuamente los defienden, velando por los cada vez más extintos derechos adquiridos, y por la defensa de la ciudadanía, donde está claro que el mayor capital y argumento de un Ayuntamiento debe ser su capital humano para atender a los mismos.Desde la Policía Local de Montilla no vamos a cejar en nuestro empeño de ofrecer el mejor servicio posible a nuestros y nuestras vecinas, pero tampoco vamos a consentir que se nos mienta descaradamente, ya no solo a nosotros, también a la ciudadanía, y se trivialice con nuestras familias.