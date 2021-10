El equipo de gobierno propone congelar las tasas para 2022 e incrementar un 5% las actividades deportivas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla llevará este miércoles a pleno su propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2022 que, como, apuesta por una congelación generalizada de las tasas municipales, a excepción de los precios públicos de las actividades deportivas, para las que se plantea una subida del 5 por ciento. De esta forma, según indicó la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, se pretende garantizar la autofinanciación de estos servicios."La propuesta plantea una congelación generalizada de las ordenanzas fiscales, al igual que se han hecho en años anteriores, y tan sólo se realiza una actualización de aquellas tasas que están reguladas por la Junta de Andalucía, y otras como las de las actividades deportivas con la idea de mantener el mismo nivel de autofinanciación”, sostuvo la edil de Hacienda.En este sentido, Rodríguez indicó que si bien la propuesta del equipo de gobierno planteó inicialmente una subida del 10 por ciento de dichas actividades para 2022, con el objetivo de que se mantenga el mismo nivel de autofinanciación como hasta ahora, a propuesta del Grupo Municipal de IU se realizará de forma gradual a lo largo de los próximos dos años."Actualmente estas actividades se están autofinanciando hasta en un 70 por ciento, y el resto de completa con fondos municipales, pero ante el incremento del gasto en luz o limpieza, es necesaria esa subida que se va a realizar en dos años", explicó la responsable de Hacienda.Asimismo, otras de las propuestas planteadas por la oposición, en concreto por Ciudadanos, será la ampliación de la bonificación del 40 al 50 por ciento del impuesto de circulación para los vehículos eléctricos e híbridos, y de dos a cuatro años de antigüedad.Por otro lado, junto a la congelación generalizada, se mantendrá una reducción del 20 por ciento en la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable para las empresas, siempre y cuando las actuaciones estén vinculadas a la actividad turística. Asimismo, respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Consistorio montillano mantendrá la reducción del 30 por ciento que se fijó durante el mandato anterior.Además, en lo que se refiere a medidas dirigidas a favorecer una ciudad más sostenible, se bonificará hasta el 50 por ciento sobre el IBI de naturaleza urbana para los inmuebles en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar.Dentro de la propuesta del equpo de gobierno se recoge, asimismo, una modificación en los precios públicos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" con las que se pretende fomentar el uso de estas instalaciones. De esta forma, y atendiendo al equilibrio presupuestariode la empresa concesionaria, se establecen hasta cinco bonos diferentes.Según la nueva propuesta, el alquiler mensual a situará en 50 euros; el abono mensual laboral, de lunes a sábados, de 7.30 a 21.30 a 41,14 euros; el abono mensual laboral de mañanas y de lunes a sábados de 7.30 a 15.30 a 36,30 euros; el abono mensual nocturno, de 20h a 8 horas, de lunes a viernes y sábados, domingos y festivos, a 24,20 euros y el abono semanal de 24 horas a 24 euros.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Por último, Rodríguez también ha querido incidir que en el próximo pleno extraordinario no se fijará el precio del agua, porque se “está pendiente de que Emproacsa informe si sube el precio del agua o no a partir del próximo año, y sin ese dato no podemos fijar una previsión de precios en Aguas de Montilla”.