Reencuentro con la felicidad

El Montilla C.F. lamió sus heridas coperas de la mejor forma posible. En un partido práctico, los hombres de Jesús Fernández aprovecharon casi al completo sus oportunidades para obtener un merecido triunfo por cero tantos a tres ante la U.P. Viso. Con este triunfo, los montillanos comienzan su andadura liguera en segunda posición.Así, el encuentro contó con unos primeros minutos de tanteo. Ambos equipos probaron suerte con dos lanzamientos dentro del área. Primero fue el cuadro local, con un remate de Nelson que mandó a córner Molero con una buena estirada. Posteriormente, la alternativa fue para el Montilla. Chechu recogió un pase al hueco y su disparo lo blocó un defensa cuando el balón iba directo a portería.Sendas ocasiones fueron el preludio del primer gol en la contienda. A los 17 minutos de juego, Chechu robó un balón en el costado del área ante la salida del cancerbero; levantó su mirada y encontró a Luque, aprovechando el ariete su posición de cara a gol para mandar el balón al fondo de las mallas. El tanto hizo que el Montilla fuera de menos a más en el encuentro.Los auriverdes tomaron el control, no permitieron aproximaciones de peligro por parte de su rival y dejaron pasar los minutos. Solo dos acciones consecutivas en la recta final solventadas por la defensa montillana, desestabilizaron brevemente la paz reinante en el encuentro. Antes de tomar el camino de vestuarios, Luque sufrió unas molestias en su hombro que le obligaban a abandonar el encuentro, en su lugar entró Guti.Tras el intermedio, avisó primero el plantel visueño en un disparo de Salvat que despejó Molero. El Viso no aprovechó su ocasión, cosa que sí hizo un Montilla muy dinámico en ataque. De nuevo, Chechu, mostró su calidad en la zona de medios y con un pase picado por encima de la defensa habilitó un balón inmejorable para que Guti, en el mano a mano, anotase por bajo el cero a dos. Corría el minuto 48 de juego.La ventaja se ampliaba, situación que hizo adelantar líneas a un cuadro local que sacó su orgullo para intentar meterse en el partido. Una gran parada de Molero a un disparo a bocajarro dentro del área; así como, un remate al travesaño de Jurado, eran las dos mejores opciones para los locales. Sin embargo, el tanto no llegó y el Montilla buscó la sentencia.Guti estuvo a escasos centímetros de alcanzar un balón raso que llegó desde el extremo; instantes después, el propio atacante vinícola no fue capaz de ver portería en otro balón suelto dentro del área visueña. Con esta perspectiva, el premio del gol cayó del lado auriverde con el tercer tanto del partido.Una preciosa jugada de José Carraña desde el extremo derecho se materializó en un centro medido al área del jugador vinícola que Gonzalo, con la testa, transformó en gol. Era el minuto 85 de partido. José Carraña, Guti y Gonzalo salieron desde el banquillo, demostrando la implicación de toda la plantilla a la hora de aprovechar los minutos que el técnico les brinda cada encuentro.Con el encuentro visto para sentencia, no hubo tiempo para más. Triunfo, recuperación de buenas sensaciones y tres primeros puntos en el casillero montillano. La próxima cita para el plantel auriverde será ante La Palma C.F.; este domingo 26 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Estadio Municipal de