La sustitución del césped artificial del Estadio Municipal se retrasa por la falta de aval de la firma adjudicataria

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La sustitución del nuevo pavimento de césped artificial del Estadio Municipal, que el Servicio Municipal de Deportes (SMD) preveía desarrollar a lo largo de las próximas semanas, se demorará en el tiempo como consecuencia de las últimas incidencias registradas durante el proceso de adjudicación. En concreto, según informó el concejal del área, Miguel Sánchez, dado que la firma que se alzó con el contrato no ha presentado el aval necesario en el tiempo establecido para ello, la adjudicación ha pasado a la segunda empresa con mejor puntuación."Si la primera empresa adjudicataria hubiera presentado el aval, ya estaríamos iniciado los trabajos de sustitución con el objetivo de realizarlos antes del inicio de la temporada. Pero ahora no se podrá cumplir con ese calendario", indicó el edil de Deportes, quien señaló que ahora habrá que esperar a que la segunda empresa, Grupo AGD 2018 S.L., aporte la documentación y el aval requerido.El pliego para la contratación del suministro e instalación del nuevo pavimento de césped artificial del Estadio Municipal, con una superficie de terreno de juego de dimensiones aproximadas de 100 metros de largo y 60 de ancho y un presupuesto de licitación de 150.140 euros, fija en 45 días el plazo de ejecución que dispondrá la empresa adjudicataria para la retirada de la superficie del césped sintético actual, y para la instalación del nuevo césped artificial de fibra 100 por cien de polietileno de 60 milímetros de altura con alta resistencia mecánica y tratamiento anti UV, así como alta resistencia a las temperaturas y variaciones climatológicas.Además, la empresa encargada de suministrar el nuevo piso también debe limpiar y reparar la base asfáltica existente de aquellas zonas cuya planimetría no cumplan con los requisitos mínimos exigidos para este tipo de superficies cuyo uso es deportivo, así como el marcaje de las líneas de juego de un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7 transversales y el montaje posterior de porterías y banquillos.Con la renovación del césped artificial del Estadio Municipal, el Ayuntamiento de Montilla da respuesta a una de las peticiones más demandadas por los clubes de fútbol pues, hasta la inauguración del campo anexo de la pista de atletismo hace ahora un par de años, sólo disponían de la instalación del campo principal para su actividad habitual de entrenamientos y partidos federativos.La instalación del nuevo césped forma parte del proceso de modernización del estadio municipal, un equipamiento inaugurado en 1981 y que tras 40 años de vida viene acogiendo en los últimos años importantes actuaciones de demolición parcial y mejora de los graderíos, así como de las zonas de vestuarios y espacios administrativos.