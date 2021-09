El Pleno da luz verde al Plan de Movilidad Urbana

Nuevas aportaciones

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Pleno de la Corporación municipal dio anoche luz verde al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un documento que busca potenciar a los peatones frente al uso "excesivo" de los vehículos particulares. La propuesta, que contó con los votos favorables de Izquierda Unida y Ciudadanos y la oposición del PP, establece entre sus objetivos "mejorar la seguridad, la sostenibilidad, la inclusividad de la movilidad en el municipio"."Es un día importante porque se trata de un documento estratégico para que Montilla se adapte a los nuevos paradigmas de modelos de ciudad a los que nos enfrentamos", ha apuntado hoy el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, tras la aprobación del plan en la sesión plenaria celebrada anoche.En este sentido, el primer edil ha destacado que el Plan de Movilidad va "mucho más allá de los carriles bici, los aparcamientos o la peatonalización" pues se trata de un documento "que da respuesta a un modelo de convivencia"."El urbanismo de Montilla responde a un modelo que se desarrolló en los años cincuenta y sesenta, con acerados estrechos y calles con una anchura muy limitada, y este plan pretende que todas las actuaciones que se desarrollen tengan como finalidad favorecer la convivencia entre la movilidad de los ciudadanos y la circulación rodada", ha apostillado Llamas, quien ha insistido en la necesidad de concienciar a la ciudadanía con respecto a los objetivos marcados.Por ello, el alcalde ha insistido en que este plan "no es un juicio de valor" sobre cómo debe ser la movilidad en Montilla, sino que responde "a los estudios que están realizando los expertos y aquellas medidas que se están demandando desde Europa".En este sentido, la teniente de alcalde de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, el Plan de Movilidad Urbana 2021-2030 se desarrollará con el objetivo de que puedan convivir todos los medios de transporte "de una manera equitativa".Entre los principales puntos que se deberán trabajar, la edil ha destacado la necesidad de ganar espacio para el viandante pues, actualmente, más del 72 por ciento del espacio urbano está diseñado para los vehículos, tanto en vías para su circulación como aparcamientos, "mientras que el ciudadano comparte menos del 30 por ciento restante con mobiliario urbano y otros elementos que dificultan su circulación".Asimismo, el estudio recoge un uso excesivo del vehículo privado, con una media del 46 por ciento, "que es superior a la media en la provincia, en la comunidad y en la genérica a nivel nacional"; que, además, es "ineficiente" pues en el 70 por ciento de los casos solo circula el conductor e, incluso, un 14 por ciento de la población usa el coche para pasear.Por todo ello, según ha explicado la responsable de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, el futuro Plan de Movilidad está enfocado en potenciar la movilidad a pie, en bicicleta o en transporte público, objetivos en los que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por la propia ciudadanía.Así, el futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2021-2030 está marcado por la Estrategia 70-2030, es decir, reducir los accidentes con heridos un 70 por ciento y conseguir una movilidad del 70 por ciento a pie o con métodos alternativos frente al vehículo privado. "Contar con este Plan nos va a permitir acceder a ayudas europeas que, de otra forma, no podríamos solicitar", ha puntualizado Casado.Desde la presentación de la propuesta inicial, el documento ha incorporado algunas de las propuestas planteadas por los grupos municipales del Consistorio, como la creación de un acerado a lo largo de la Avenida de Málaga hasta la senda peatonal hacia el Hospital Comarcal planteada por el PP. Sin embargo, algunas de las alegaciones planteadas por este grupo no han tenido cabida en el plan definitivo por “no ser propuestas concretas, sino juicios de valor que no podían tener cabida”, en palabras de Raquel Casado.En este sentido, durante el debate en sesión plenaria, el PP lamentó que no se hayan tenido en cuenta las necesidades de la zona centro de la ciudad, "donde reside el 50 por ciento de los montillanos". En opinión de Javier Alférez, "este plan no da cobertura a las necesidades de toda Montilla e ignora la problemática existente en la zona consolidada del municipio en aspectos como los aparcamientos o establecer ejes de circulación alternativos claros tras la peatonalización de algunas calles".