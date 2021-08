La campaña de inspección de tiendas ejecutará cerca de 2.400 actuaciones de control a lo largo de 2021

Consumo Responde

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Plan de Inspección de Consumo 2021 que desarrolla la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía continúa en el desarrollo de las diferentes campañas inspectoras para velar por la seguridad de las personas consumidoras y usuarias. Una de las más intensas es, en el marco de la campaña de control anual en el sector servicios, la que coloca en el blanco un nutrido grupo de establecimientos, abarcando los de productos alimenticios, mercados de abastos, productos no alimenticios y establecimientos que ofrecen servicios.La, que arrancó en marzo, es de ámbito autonómico y prevé la realización de 2.395 actuaciones en los establecimientos, lo que hace una media de 200 inspecciones mensuales. Se encargan de su ejecución todos los servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias en cada provincia, y el fin es comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, aplicable a cada categoría de establecimiento.De este modo, las diferentes campañas tienen como referencia normativa básica una veintena de leyes y decretos que afectan a los establecimientos de forma directa, en ámbitos como las condiciones de contratación, competencia desleal, garantía de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, hojas de quejas y reclamaciones, o el control meteorológico administrativo sobre determinados instrumentos de medida.Como en años anteriores, estaincide de manera especial en la vigilancia del cumplimiento de la conocida como Ley Antitabaco, o Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos del tabaco.En las campañas centralizadas en los establecimientos de productos alimenticios y mercados de abastos, destaca la labor de constatación del cumplimiento de reglamentos comunitarios (CE) referentes, por ejemplo, a la higiene general de los productos alimenticios, la higiene de los alimentos de origen animal, el control de temperaturas en los medios de transportes y los locales de depósito y almacenamiento de productos ultracongelados.En la campaña correspondiente al ejercicio 2020, se llevaron a cabo 647 actuaciones inspectoras en 466 establecimientos visitados en Andalucía. Cuarenta casos resultaron con actas positivas tras haberse detectado algún tipo de incumplimiento, lo que supone un 6 por ciento del total.Estas infracciones se relacionaron con la obligación de realizar la venta y suministro de tabaco únicamente a través de la red de expendedurías de tabaco o a través de máquinas expendedoras ubicadas en los establecimientos autorizados; no disponer del libro de hojas de quejas y reclamaciones o no exhibir el cartel anunciador de las mismas en lugar visible; no exhibir correctamente los precios; o no ser correcto el peso del producto en relación con el tarado de las balanzas.Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es , y de los perfiles de Twitter y Facebook.También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.