Con ganas de más

Montilla C.F. 2--1 Chiclana C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. dio el primer golpe en la eliminatoria de ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía. En un choque entretenido, con alternativas en ambas porterías y repleto de emoción, los de Jesús Fernández obtuvieron un merecido triunfo por dos tantos a uno ante el Chiclana C.F. La creación de numerosas ocasiones, la buena conexión entre los costados y el ataque, así como el despliego físico mostrado por los montillanos, fueron las notas más destacadas en el conjunto vinícola.El choque comenzó con dos onces iniciales bien distintos a los que pudieron verse en el último encuentro disputado entre ambos conjuntos en la pasada temporada. Las ausencias en ambos lados, así como las incorporaciones en este mercado estival, hicieron visible dos planteles renovados.El primer disparo a portería era obra del conjunto visitante. Un remate de media chilena por parte de Cornejo se estrelló en el lateral de la red a los tres minutos de juego. Respondió el cuadro montillano con varios acercamientos desde la banda que no encontraron portería. Estas ocasiones no eran suficientes, y lo minutos pasaban sin un dominador claro.Llegados al minuto 21, un penalti por manos dentro del área de Cornejo daba a los auriverdes una inmejorable oportunidad para abrir el marcador. Luque tomó la responsabilidad, realizó un lanzamiento raso sobre la portería chiclanera y Navas, que adivinó la dirección, atrapó el lanzamiento. El Chiclana resistía al primer envite, no obstante, los hombres de José María Román daban un paso atrás y cedían el esférico a un Montilla que comenzó a merodear la meta visitante.Manolete se internó dentro del área, cedió atrás y Adri Delgado en el corazón del área realizó un fuerte lanzamiento que Navas blocó. Las bandas eran una fuente inagotable para los vinícolas, que veían otra nueva oportunidad en los pies de Juanito. El atacante se encontró un balón suelto tras otra internada de Manolete, pese a ello, su lanzamiento se marchó por encima del larguero.Entre medias, un choque entre Molero y Pablo Rodríguez dentro del área provocó las protestas del equipo foráneo. El colegiado no estimó punible la acción. Alcanzando el tiempo reglamentario, ambos equipos se marchaban a vestuarios.Tras el intermedio, el Chiclana realizó una serie de cambios e intentó estirar sus líneas. Su rival no lo permitió, y el Montilla volvió a mostrar su capacidad creativa en ataque. Luque recogió un esférico, habilitó entre líneas a Manolete y en el mano a mano ante Navas, consiguió realizar un disparo a portería que sacó la defensa a córner ante un portero ya superado.La suerte parecía esquiva hasta que, a los 66 minutos de juego, el marcador se abrió. Los mismos protagonistas, pero, con distinto rol, anotaban el uno a cero. Manolete con la testa dejó un balón franco a Luque que, con rapidez, se metió en el área y con un disparo por bajo, mandó el balón al fondo de las mallas. Era el uno a cero. El gol llevó la alegría a las pobladas gradas del Estadio Municipal. La afición respondió al buen hacer vinícola con una merecida ovación y continuó alentando a los suyos.La defensa vinícola no concedía atrás, la zona medular sostenía al equipo y una ofensiva veloz y con ideas permitió a los de Jesús Fernández tener otra nueva oportunidad. Juanito en un mano a mano con todo a favor, no consiguió anotar. Las sensaciones eran las típicas que se producen en todo deporte, ya que, el no sentenciar podía costar un lamento a los intereses vinícolas.Nada más lejos de la realidad, al conseguir empatar la contienda el atacante Cornejo a los 81 minutos de juego. Un pase al área no despejado por la defensa- posiblemente en el único error defensivo de todo el partido por parte local- lo aprovechó el jugador visitante para batir a Molero y establecer la igualada.Pese a este varapalo, el Montilla no se rindió y en el minuto 89, un claro penalti por derribo dentro del área hizo justicia. Chechu cruzó su lanzamiento para anotar la pena máxima y establecer el definitivo dos a uno. Victoria por la mínima para los montillanos, que deberán hacer valer esta ventaja la próxima semana en Chiclana de la Frontera si quieren acceder a la final a cuatro de Marbella.En el resto de las eliminatorias, el Espeleño venció por cuatro tantos a cero al Guadalcacín; Rincón de la Victoria y Arenas de Armilla empataban a dos, mientras, el Atarfe Industrial tomó ventaja ante el Begíjar al vencer por tres goles a cero.Molero, Pedro Caballero, Soto, Juanito, Adri Delgado, Luque, Maleno, Alfonso Carraña, Antonio Lucena, Manolete y Chechu. También jugaron Santi Vázquez, Guti, Javi Ruiz y Álex de la Cruz.Navas, Biri, Juanma, Lebrón, Jaime, Óscar, Marcos, Robles, Cornejo, Legupín y Pablo Rodríguez. También jugaron Paradela, Diego, Sergio, Mario, Toledo y Roberto.Luque (m. 66);Cornejo (m. 81);Chechu, de penati (m. 89).Alejo Moya (Jaén). Amonestó por parte al jugador Alfonso Carraña. En el bando visitante, los amonestados eran Juanma, Marcos, Cornejo, Legupín y Sergio.Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 700 espectadores.