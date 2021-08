Cuatro jugadores que podrían marcar la diferencia para el Atlético Madrid en la temporada 2021/22

Luis Suárez



FOTOGRAFÍA: JAN OBLAK (TWITTER)

Mientras la cuenta atrás para la temporada 2021/22 de La Liga continúa, con el fin de semana de apertura firmemente en el horizonte, Diego Simeone estará haciendo desesperadamente toda la preparación de última hora que pueda para asegurarse de que su equipo del Atlético Madrid está en la mejor forma posible para defender su corona de La Liga, que se aferró a ganar con una victoria por 2-1 sobre el Real Valladolid en la última jornada de la temporada pasada.Lasestán a favor de que el Atléti gane de nuevo el título, pero sólo está ligeramente por delante del Real Madrid y del Barcelona en los mercados de apuestas directas de la Liga. Por lo tanto, los hombres de Simeone tendrán que trabajar igual de duro si realmente quieren defender su corona. Por eso, a continuación, analizamos cuatro jugadores que podrían marcar la diferencia para el Atlético en la próxima temporada...El Atlético de Madrid se apresuró a fichar a Luis Suárez el pasado verano, cuando se consideró que el Barcelona estaba excedente al final de la temporada 2019/20, y fue un gran acierto por parte de los dirigentes del Wanda Metropolitano. El uruguayo fue el máximo goleador del equipo el año pasado, marcando 21 goles en 32 partidos de liga, y con João Félix no cumpliendo las expectativas hasta ahora en Madrid, Simeone buscará a Suárez como su talismán de nuevo esta temporada, lo que significa que se necesitará un ritmo de goles similar del jugador de 34 años esta campaña para que el Atléti supere a sus rivales de la ciudad y al Barça para el título una vez más.La versatilidad de Marcos Llorente es crucial para Simeone. El jugador de 26 años, que fichó por el Atlético procedente de los blancos por 40 millones de euros en 2019, puede jugar como lateral derecho, en el centro del campo o como segundo delantero, lo que significa que encaja en cualquier molde que busque el técnico argentino. Sin embargo, es en el centro del campo donde Llorente es más efectivo. Con 12 goles en 37 partidos de liga, fue el segundo máximo goleador del Atléti la pasada temporada, mientras que dio otras 12 asistencias para elevar su aportación goleadora a unos impresionantes 24 tantos. Será muy difícil repetir esos números, pero no hay razón para que Llorente no pueda seguir con esas sólidas actuaciones de la temporada pasada.Considerado uno de los mejores porteros del fútbol europeo, si no el mejor, la presencia de Jan Oblak bajo los palos del Atlético no puede pasarse por alto. El esloveno dejó la portería a cero en 18 de los 38 partidos de liga de la temporada pasada, encajando sólo 24 goles, y con un porcentaje de paradas del 80%. Estas increíbles estadísticas hicieron que el jugador de 28 años fuera nombrado mejor jugador de la temporada en la Liga, y si vuelve a estar en su mejor momento en el curso de la próxima temporada, el Atléti tendrá muchas posibilidades de defender su título de liga.Si la actuación de Rodrigo De Paul en la Copa América sirve de algo, el centro del campo del Atlético será una fuerza seria a tener en cuenta la próxima temporada. El jugador de 27 años fue uno de los más destacados de Argentina en la conquista del torneo sudamericano por primera vez en 28 años. De Paul se dio a conocer en el Udinese de la Serie A, con el que disputó más de 180 partidos a lo largo de cinco años, y, tras su fallido paso por el Valencia, espera tener más éxito en la Liga.