Los eventos sociales y desplazamientos por vacaciones elevan las ventas de autotest covid en las farmacias

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Desde que a finales del pasado mes de julio se autorizara la dispensación de autotest covid en las farmacias, la demanda de estas pruebas de diagnóstico se ha convertido en uno de los productos estrellas en las boticas de Montilla, donde diariamente se venden una media de una decena. El aumento de la movilidad con motivo de las vacaciones, así como la celebración de eventos sociales o las visitas de familiares desde otras localidades son, fundamentalmente, los principales motivos para adquirir estos autotest."La venta es continua y, si bien es cierto que en los primeros días hubo problemas de abastecimiento porque el envío estaba muy limitado, actualmente no hay problemas de suministro", explicó ael titular de la Farmacia Gran Capitán de Montilla, Gonzalo Murillo.Una situación que se ha repetido en muchos otros establecimientos de la localidad donde, tras una primera demanda algo descompensada con respecto al estocaje facilitado a las diferentes farmacias, "ahora está normalizada y con suministro suficiente"."Al principio la demanda fue bárbara pero el problema sobre todo fue que se enviaron a cuentagotas, ahora no hay problema en conseguir un autotest", subrayó Encarnación Jaraba Mezquina, en cuyo establecimiento, ubicado en pleno centro de Montilla, la venta de estas pruebas de diagnóstico se sitúa en torno a las 40 semanales.Con todo, los motivos que llevan a los ciudadanos a adquirir este producto parecen haber variado con el paso de los días, según la experiencia de los farmacéuticos locales, pues si bien en un primer momento y coincidiendo con un importante repunte de los contagios en Montilla, fueron muchas las personas que adquirieron el test ante la sospecha de haber sido contacto de una persona contagiada, ahora pesan las visitas familiares y las vacaciones.De esta forma, pocos son, quienes acuden hasta la farmacia por presentar alguna sintomatología compatible con el coronavirus, y prima el "carácter preventivo". "Muchos vienen por ser contacto de alguien que ha tenido contacto con un positivo, y hasta ellos no llega ese rastreo que se hace desde la sanidad pública; pero también quienes van a visitar a familiares, se van de vacaciones, eventos sociales como bodas y muchos jóvenes, dada la movilidad propia de estas fechas", subrayó la titular de la Farmacia Carmen Agraz.En este sentido, desde el sector señalan que la puesta a disposición de los ciudadanos de los autotest en las farmacias va más allá de la simple venta de la prueba de diagnóstico pues, como apuntaron a, son los profesionales farmacéuticos los encargados de facilitar a los clientes la información necesaria para su efectividad, desde los días más propicios para realizarlos desde que comenzaran los síntomas –en caso de existir alguno–, a la técnica correcta para obtener la muestra."Insistimos a quienes adquieren estos autotest para que, en caso de resultar positivo, se pongan en contacto con la farmacia o el centro de salud y se inicie el protocolo necesario en cada caso", subrayó la titular de la Farmacia Jaraba Mezquina, en referencia a las recomendaciones establecidas por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia.