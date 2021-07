La Junta confirma el cierre de una de las cuatro aulas de educación específica de Futuro Singular en Montilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El centro de educación específica para niños con discapacidad intelectual de Futuro Singular en Montilla perderá el próximo curso una de sus cuatro aulas concertadas con la Junta de Andalucía, lo que "pone en riesgo la atención de unos alumnos de altas necesidades de apoyo". Por ello, desde la Fundación Futuro Singular solicitarán al consejero de Educación, Javier Imbroda, que se tengan en cuenta las características propias de los menores atendidos "y no unas ratios que no son adecuadas a las necesidades del alumnado".La nueva directora de Futuro Singular en Montilla, Nazaret Rojano, señaló que pese a las reuniones mantenidas con la Delegación de Educación en Córdoba y las alegaciones planteadas, la resolución definitiva de la Consejería deniega el concierto educativo a una de las cuatro unidades existentes en Montilla "por no ser necesarias para garantizar la continuidad del alumnado escolarizado en unidades sostenidas con fondos públicos"."El problema es que la Consejería tan sólo tiene en cuenta la ratio establecida de un profesor para cada 4 o 6 alumnos, cuando lo cierto es que la mitad de nuestros quince alumnos necesitan prácticamente atención individualizada, pues son muchos los casos de problemas de comportamiento", apuntó Rojano aUna situación que, como apuntó la directora de Futuro Singular en Montilla, pone en jaque la atención de una quincena de menores procedentes de municipios de toda la comarca que, ante la pérdida de un profesor, "limitará la atención a unos cuidados básicos donde no tendrá cabida ningún contenido curricular"."Confiamos en que el consejero conozca la situación individual de cada uno de nuestros alumnos, que van desde los 3 a los 21 años, y quede patente que la pérdida de un aula, además de reducir la jornada de personal auxiliar del centro en proporción, genera una situación muy complicada para el centro", insistió Rojano.En este sentido, desde la Fundación Futuro Singular –que también pierde un aula específica en su centro de Peñarroya-Pueblonuevo– apelan a la sensibilidad de las administraciones, autonómica y estatal, hacia las personas con discapacidad intelectual. "Desde Futuro Singular Córdoba seguiremos luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y la adecuación de los apoyos necesarios que estas necesitan, a pesar de que las administraciones públicas parecen no compartir este propósito", sostienen.