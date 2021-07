La FSU impulsa la puesta en marcha de un voluntariado ambiental del 'Proyecto Alzacola' en Montilla-Moriles

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PACO JIMÉNEZ

La oenegé montillana Fundación Social Universal (FSU) celebrará este viernes, 16 de julio, una jornada formativa sobre el alzacola rojizo, un ave en peligro de extinción y de especial relevancia en la zona de Montilla-Moriles. De esta forma, esta iniciativa tiene el objetivo de conformar y capacitar a un grupo de voluntariado ambiental, fundamentalmente jóvenes, que estén sensibilizados con el medio ambiente y la protección de la biodiversidad y que se comprometan en ahondar en el estudio de este ave y de su hábitat.Con esta actividad, financiada por el Ayuntamiento de Montilla, se pretende favorecer la biodiversidad del entorno a la vez que aumentar la concienciación y el respeto por el medio ambiente, en particular con el ave Alzacola Rojizo, entre los agricultores, jóvenes y la ciudadanía en general, de modo que se conforme un grupo de voluntarios para hacer seguimiento a través de censos, encuestas y muestreos.El alzacola rojizo (), más popularmente conocido como “colitajara” y “regarsa”, es una ave de pequeño tamaño considerada visitante estival y reproductor en la Península Ibérica en el periodo comprendido entre mayo y septiembre. Inverna en el sur del Sáhara y se reproduce en la Península. Son aves filopátricas que vuelven año tras año al lugar donde nacieron, de ahí la importancia de la conservación de los hábitat y de los cultivos donde se encuentra debido a su estancia en estos cultivos en los momentos más vulnerables como es en la reproducción y cría.Este ave es insectívora y le gusta el mosaico de cultivos entre olivar y viñedos de Montilla-Moriles. De forma generalizada, muchos de los núcleos reproductores históricos han ido desapareciendo las últimas décadas, pasando de ser una especie común y conocida por los agricultores a una especie casi “fantasma” en los cultivos. No obstante, la comarca de Montilla-Moriles alberga uno de los núcleos de alzacola rojizo más importante de Andalucía.Para esta primera actividad delse contará con la participación de Antonio Javier Rodríguez Siles, de profesión biólogo, representante de la Asociación para el estudio y conservación de la fauna Harmusch y coordinador delen Andalucía. En su intervención abordará temas como la biología y conservación del ave, así como las pautas para hacer un seguimiento y recabado de datos para el posterior estudio de su presencia en la comarca.La sesión presencial se complementará con una posterior salida de campo, en fecha aún por concretar entre las personas participantes. En esta segunda actividad se prevé la asistencia de unas 10 personas voluntarias que tomarán contacto con los profesionales del sector agrícola para obtener información sobre las labores tradicionales de agricultura, las características y calidad de su hábitat y la evolución de la biodiversidad en general y de este ave en particular en sus fincas. Las entrevistas se realizarán a un grupo de aproximadamente 40 a 60 agricultores o conocedores del ave de la zona.Los resultados obtenidos de la entrevista serán tratados según indicaciones de la entidad coordinadora, bajo las pautas marcadas por Germán López Iborra, profesor de Ecología en la Universidad de Alicante y experto en el alzacola rojizo a nivel nacional. La elaboración de las conclusiones será realizada por los voluntarios bajo la coordinación del técnico de la FSU y estarán basadas en la percepción social y medioambiental captada por ellos y, finalmente, se difundirán los resultados obtenidos por los canales de comunicación de la Fundación.La jornada tendrá lugar en las instalaciones de la Casa Joven, en la Av. Antonio y Miguel Navarro nº 1 de Montilla. Comenzará el próximo viernes día 16 de julio a las 19.00 de la tarde. La inscripción se puede realizar a través de. Para cualquier otra información dirigirse a la Fundación Social Universal, al teléfono 957654987 o al correo electrónico pmendez@fundacionsocialuniversal.org Esta jornada forma parte de un proyecto de alcance social amplio, cuyos objetivos principales son: incrementar el conocimiento sobre la biología del ave, establecer medidas de protección de la biodiversidad asociadas a las prácticas agrarias utilizando el alzacola rojizo como especie paraguas, implementar y fomentar acciones de custodia del territorio, elaborar una guía de buenas prácticas agrícolas existentes en nuestra zona como ejemplo para el territorio nacional, generar una marca de calidad ambiental asociado a los derivados de zona de alzacola y divulgar el binomio patrimonio natural/patrimonio vinícola como ejemplo de sostenibilidad ambiental.