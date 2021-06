Llamas prefiere guardar silencio ante la información de ABC que lo vincula con una vivienda "ilegal" en El Juncal

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha preferido guardar silencio ante laen la que se le vincula con una vivienda "ilegal" situada en la Vereda de El Juncal, una de las vías pecuarias más transitadas del término municipal. La parcela rústica, que cuenta con dos edificaciones residenciales de 229 metros cuadrados, pertenece a la esposa del primer edil, que el Registro de la Propiedad y el Catastro identifica como "propietaria única" del inmueble, según la información aportada por el periodista Baltasar López.Según indica, la parcela se sitúa en la Vereda de El Juncal, un camino que parte desde la Vereda de Los Limones y se bifurca posteriormente para desembocar, por un lado, en la calle Aguas y, por otro, en las inmediaciones de la Fuente Nueva.La vivienda se ubica en un sector de suelo que aparece recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como "no urbanizable", una zona de asentamientos que se ha visto beneficiada por el, ya con Rafael Llamas como alcalde de Montilla, con los votos a favor de PSOE, IU y PA. Pese a ello, la titular de la vivienda no habría solicitado el reconocimiento de "asimilado a fuera de ordenación (AFO)", según las mismas fuentes.En declaraciones a, Rafael Llamas ha señalado que la parcela de El Juncal fue adquirida por su esposa –con la que mantiene separación de bienes– en el año 2008 como "inversión", por lo que la vivienda no habría sido utilizada como residencia ni habría sido objeto de ninguna nueva construcción, más allá de alguna mejora en las edificaciones preexistentes. A su vez, el primer edil ha evitado pronunciarse sobre el asunto a preguntas deLa vinculación de un alcalde de Montilla con una vivienda en suelo no urbanizable no es nueva. Ya en 2012, el anterior regidor de la localidad, el popular Federico Cabello de Alba, tuvo que ofrecer explicaciones por un inmueble de su propiedad construido en suelo rústico, un asunto que, cuando dirigentes del PSOE andaluz reclamaron un "posicionamiento político al respecto" del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.