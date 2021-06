Bodegas y lagares de Montilla-Moriles se dan cita en el Círculo de la Amistad para presentar sus vinos en rama

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD

Descubrir el "carácter especial" de los vinos en rama de Montilla-Moriles y reivindicar el trabajo de un sector "fundamental" para el desarrollo de esta comarca cordobesa. Esos fueron los objetivos que se marcaron ayer las once bodegas y lagares que se reunieron en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba para "reivindicar la personalidad y la calidad de unos vinos singulares y únicos que son de todos nosotros", en palabras del portavoz de la organización, Cristóbal Luque, gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles.Las jornadas ofrecieron a los asistentes degustaciones de vino y catas dirigidas de las firmas impulsoras del proyecto: Lagar de Casablanca, Bodegas Doblas, Lagar de Los Frailes, Bodegas Maíllo, Bodegas El Monte, Lagar La Primilla, Lagar Los Raigones, Bodegas Robles, Bodegas San Pablo y Toro Albalá. A ellas se sumó ayer la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora de Montilla."Se trata de una iniciativa privada pero generosa, porque va en beneficio de todos y es histórica porque es la primera vez que esto ocurre", destacó Cristóbal Luque, en referencia alpor once bodegas y lagares para dar a conocer "unos vinos únicos, de alto prestigio desde antiguo, pero demasiado desconocidos por muchos"."Querer conocer los vinos en rama de Córdoba es querer saber que nacen de las mejores tierras albarizas del marco Montilla-Moriles, como son las zonas de Calidad Superior de los Altos de Moriles y de la Sierra de Montilla", subrayó el gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, quien hizo hincapié en que "los vinos en rama están unidos a valores de la vida que debemos cultivar y proteger".El evento reunió a un gran número de personas y, en el acto de inauguración, contó con la presencia del delegado territorial de Agricultura, Juan Ramón Pérez, así como de la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, y del alcalde de Santaella, José Álvarez.La primera edil morilense valoró positivamente la iniciativa de las once bodegas y lagares de la zona que han impulsado este acuerdo y lamentó la ausencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, cuyos representantes declinaron la invitación cursada por la organización."Con este evento, también queremos rendir tributo y agradecer a los cordobeses su apego a nuestras tradiciones y a nuestros vinos, porque nuestra capital es el principal mercado y centro natural de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles", destacó el portavoz de la organización.Los vinos en rama de Moriles y Montilla son vinos que no han sufrido los procesos de clarificación y estabilización habituales, por lo que ofrecen al consumidor todas sus características con mayor naturalidad. "Se trata de vinos directos de la tinaja o la bota a la copa, que despliegan sus aromas y sabores más íntegros y que muestran la verdadera personalidad de las uvas y la importancia de los suelos", recalcó Cristóbal Luque.