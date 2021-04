Un acuerdo histórico entre once bodegas y lagares dará a conocer los vinos en rama de la zona Montilla-Moriles

Un milagro de la Naturaleza



I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Losson, probablemente, los grandes desconocidos de la comarca vitivinícola de Montilla-Moriles. Y precisamente por eso, once bodegas y lagares de la zona han propiciado un acuerdo histórico para dar a conocer entre los consumidores de toda Andalucía estos "vinos únicos", capaces de conquistar los paladares más exquisitos y exigentes.De este modo, los lagares y bodegas Los Borbones, Casablanca, Doblas, Los Frailes, Maíllo, El Monte, La Primilla, Los Raigones, Robles, San Pablo y Toro Albalá han impulsado unapionera en Andalucía que permitirá a muchos consumidores descubrir unos vinos que se presentan en su estado más íntegro y natural conservando todos los aromas y sabores propios de la uva."Hay un gran mercado de consumidores de vino en rama y este acuerdo histórico entre bodegas y lagares de la Denominación de Origen Montilla-Moriles pretende dignificar estas joyas enológicas de nuestro marco", destacan los promotores de este proyecto, que fomentará el conocimiento y el consumo de los vinos en rama en los establecimientos hosteleros de toda Andalucía."Es también una forma de reivindicar el trabajo de todo el sector del vino en el marco Montilla-Moriles, que da empleo a cientos de personas durante todo el año, incluso en épocas especialmente difíciles, como la que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia del coronavirus", precisaron los impulsores de la iniciativa, que"Queremos que los consumidores valoren más y mejor los vinos en rama, porque ofrecen una experiencia única y porque permiten disfrutar de vinos de alta calidad que muestran mejor toda su personalidad porque contienen todos sus componentes", resaltaron los responsables de esta iniciativa, conscientes de que "la mayor de las riquezas es la que nace de las entrañas de la Tierra".Precisamente, este aforismo árabe, que atesora más de mil años de historia, viene a constatar algo que los impulsores de este acuerdo histórico saben desde siempre: que de las viñas asentadas en los terrenos ondulados y calizos de la Sierra de Montilla y de los Altos de Moriles nace un producto delicado, único en el mundo.La Naturaleza y el hombre se han fundido en una particular simbiosis que tiene lugar en ese reino privilegiado situado entre el río Guadalquivir y las Sierras Subbéticas; un escenario excepcional de tierras albarizas, delimitado por su especial orografía, por su singular climatología y por su excepcionalidad geológica, que tiene bien a gala acoger criaturas líquidas de excepcional valía.El milagro se repite cada año. Entre los meses de julio y septiembre, la zona Montilla-Moriles se viste de gala para celebrar el ancestral rito de la vendimia. Las altas temperaturas que se registran en la Campiña Sur Cordobesa durante los meses de verano permiten alcanzar a las uvas su grado óptimo de maduración.El ritual se perpetúa de forma invariable. Bajo un sol de justicia, los vendimiadores se encorvan para acariciar los prietos racimos que han concedido fama internacional al sur de la provincia de Córdoba, centro de Andalucía, cuyo clima cálido y seco consigue preparar la uva para el momento de su recolección, enriqueciéndola de azúcares que, ya en la bodega o en el lagar, se transformarán en grados de alcohol naturales.Todo un protocolo milenario que, ahora, gracias a la iniciativa de once bodegas y lagares de la zona Montilla-Moriles, permitirá disfrutar a gentes de todos los confines de la geografía andaluza, de vinos singulares en su etapa más íntegra y completa, en su estado más natural. Toda una experiencia para los sentidos que, ahora, está al alcance de todos.