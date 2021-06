Montilla celebrará las Fiestas Patronales de 'El Santo' con una amplia y variada programación de actividades

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer esta mañana la programación que se desarrollará en la ciudad con motivo de las Fiestas Patronales en honor al patrón de la ciudad, San Francisco Solano. Del 9 al 14 de julio, la Avenida de las Camachas recuperará parte de la actividad propia de estas fiestas gracias a la puesta en marcha de una zona de atracciones infantiles, mientras que la plaza Puerta de Montilla acogerá diferentes actuaciones.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la edil de Festejos, Soledad Raya, han destacado que a pesar de que la situación sanitaria no permite retomar la Feria de 'El Santo' con total normalidad, "no se quería dejar la oportunidad de celebrar una festividad que es tan importante para los montillanos"."Son días muy señalados, para los montillanos que estamos aquí y para los que están ausentes, por eso entendíamos que había que hacer algo proporcional a la nueva situación que se deriva del alto número de personas vacunadas", ha destacado el alcalde de Montilla, si bien ha insistido que las fiestas contará con una actividades "muy vinculadas a lo local" porque "la situación aún no permita hacer un llamamiento a una asistencia masiva".En este sentido, Llamas ha destacado que la ausencia de casetas en el recinto ferial propiciará que el ambiente festivo de estos días se traslade al resto de la ciudad, donde los ciudadanos podrán disfrutar de la amplia oferta hostelera con la que cuenta la ciudad, lo que beneficiará a todos los barrios.Por otro lado, el primer edil ha destacado que el pregón de estas Fiestas Patronales de 'El Santo' también servirá para conmemorar el 150 aniversario de la creación de la primera conducción del agua a la localidad por parte de Sánchez Molero. Por ello, el pregón que tendrá lugar el próximo 13 de julio en el Paseo de Las Mercedes correrá a cargo de Ángel Gaya Curiel, sobrino nieto del militar."Fue un hito importante la traída de agua a la ciudad desde El Cuadrado de la mano de Sánchez Molero, y por ello Ángel Gaya Curiel, en representación de la familia que vendió esa concesión al Ayuntamiento de Montilla, será el encargado de recordar este aniversario", ha apuntado Llamas sobre el pregonero que, además, continúa con la tradición de otorgar esta labor a un montillano ausente.