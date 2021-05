La Banda "Pascual Marquina" celebrará la primavera este domingo con un pasacalles musical y un concierto

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación Musical Montillana Pascual Marquina, ha presentado el Pasacalles y el Concierto Extraordinario de Primavera, que llevará a cabo dicho colectivo el próximo domingo 30 de mayo, por su trigésimo noveno aniversario. La actuación estará dirigida por Rafael Tejada.Soledad Raya, concejala de Festejos, ha subrayado que se trata de “un concierto que nos da paso de la primavera al verano para ir comenzando esa actividad que esperamos que siga en adelante y no tengamos que ir haciendo pausas como anteriormente”.La actividad comenzará a partir de las 11.30 de la mañana, con salida desde la sede de Pascual Marquina en la cuesta del Castillo. Desde ahí se iniciará el itinerario del pasacalles, que tendrá paradas en la Plaza de la Rosa, Plaza de la Inmaculada y fuente de San Francisco Solano hasta llegar al Paseo de las Mercedes, donde tendrá lugar el concierto a partir de las 12.30 de la tarde.“Es un concierto esperanzador que queremos que sea el que abra estas actividades que podamos ir haciendo, ya que la situación parece que se está controlando, aunque siempre con las medidas necesarias y toda la precaución”, ha precisado la edil de Cultura.Por su parte, Sergio Casado, miembro de la Asociación Musical Montillana "Pascual Marquina", ha indicado que tenían ganas “de sacar a la calle también la música. La escuela no ha parado en ningún momento, con clases reducidas, con protección”, exponiendo que harán “un breve pasacalles para que nuestros amigos de tambores y cornetas puedan participar, así como la banda de iniciación”.“El concierto tendrá un repertorio bastante variado; en primer lugar tocaremos las marchas militares que hemos venido tocando en el pasacalles y una segunda parte que será más de canciones de pop-rock. Tendremos algo de Queen o The Beatles, para dar la bienvenida al buen tiempo con una música más movida”, ha precisado Casado, especificando que “habrá aforo de unas 150 sillas y luego podrá haber gente de pie pero siempre de forma responsable y manteniendo la distancia”.