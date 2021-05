La gestión de la nueva campaña de los bono-comercio despierta malestar entre algunos establecimientos

La segunda campaña de los bonos de apoyo al comercio local, impulsada por el Ayuntamiento de Montilla y gestionada por la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (Aeaco), ha despertado el malestar entre algunos establecimientos adheridos a la campaña que consideran que "ha faltado información y promoción" durante la puesta en marcha de la misma. Unas quejas que desde los grupos de la oposición trasladarán a la próxima Comisión de Desarrollo Local, prevista para esta semana."La gestión que se ha hecho de la campaña ha levantado el malestar de los comercios porque al reparto desigual que hubo de los bonos en los primeros días, con comercios que no sabían cómo se iban a repartir y utilizar, se suma el hecho de que apenas se han promocionado la campaña y eso a pesar de los 1.800 euros destinados a publicidad que se han previsto para esta edición", explicó el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Sergio Urbano.Precisamente, el aumento del gasto destinado a la gestión y promoción de la campaña de los 'bonos-comercio' generó las principales críticas a la reedición de esta iniciativa en la sesión plenaria del pasado mes de abril. Entonces, Urbano calificó de "excesivas" las cantidades destinadas a gestión y publicidad –3.000 y 1.800 euros, respectivamente– para una campaña con un presupuesto total de la partida de casi 20.000 euros, reduciendo a 15.000 euros la financiación de los propios bonos."No entendemos cómo, si en su momento se justificó ese aumento de la publicidad para asegurar que los ciudadanos supieran dónde recoger los bonos y utilizarlos para mejorar los datos de la primera campaña, no se han visto una promoción sobre los mismos en todos los medios de comunicación", sostuvo Urbano.En concreto, según informó el delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, su primera edición se emitieron 1.333 bonos-comercio, de los que 820 fueron canjeados, eso supuso que de los 12.200 euros destinados al programa, y que hubieran generado una inversión de 50.000 euros en los comercios de Montilla, no llegaron a canjearse algo más de 7.500 euros.