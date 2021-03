Ser amigos: ¿Existe amistad entre un hombre y una mujer?

¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer, o siempre hay atracción sexual de por medio?



El tabú de la amistad entre hombres y mujeres crece en un suelo sembrado de estereotipos



El peor de los casos, cuando un amigo conoce tus sentimientos, pero no está en contra de una amiga que está lista para cualquier cosa.

Existen toda clase de creencias referentes a si un hombre y una mujer pueden ser amigos. Amigos que terminan sintiendo atracción entre ellos ocurre, no solo en la vida, las películas siempre muestran esta clase historias. Pero ¿por qué, aunque se sabe que es más fácil conseguirque enrollarse con el mejor amigo muchas veces se termina complicando la situación? ¿es posible para una mujer ser solo amiga de un hombre y viceversa? conoce todo a continuación.Aunque se debe afirmar que sí puede existir la amistad entre un hombre y una mujer, genéticamente nuestro cuerpo siempre se encuentra predispuesto a sentir atracción y esto hace que la posibilidad de que al menos alguna de las partes se sienta sexualmente atraída por la otra, sea muy alta. La diferencia esta es decidir actuar guiados por el impulso o controlarlo, sobreponiendo la amistad ante el deseo.En la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres hetero existe cierta tensión sexual. La cual, han demostrado que es vista de forma diferentes entre mujeres y hombres. Por lo general, las primeras pueden no notarlo o verlo como algo incómodo y los hombres tienden a verse motivados a entablar una relación. Sin embargo, si se es cauteloso una relación entre un hombre y una mujer puede no ser difícil solo debes estar atento en los momentos donde la guardia esta baja como después de una ruptura o luego de una noche de tragos.En la actualidad las amistades entre hombres y mujeres se ven rodeadas de creencias y tabúes que puede hacerlas más difíciles y predisponerlas al fracaso. Existen toda clase de estereotipos que complican que un hombre pueda ver a una mujer simplemente como su amiga y viceversa. Los hombres han sido educados bajo la creencia de que mostrar sentimientos es malo, de que son “el sexo fuerte” y que la intimidad y conexión emocional se reserva para relaciones románticas. En cambio, las mujeres en sus amistades buscan principalmente sentimientos y relaciones blandas, lo que se presta para malentendidos.La cultura actual refuerza la idea de que los novios o novias deben ver a un mejor amigo del sexo opuesto como una amenaza. El fomento de la creencia de que los hombres solo muestran interés en las mujeres para acostarse con ellas hace que estas últimas se muestren desconfiadas. Sobre las mujeres, es común escuchar que estas envían mensajes cruzados o que siempre buscan el amor, lo que dificulta una amistad.Se pueden dar diferentes casos en el que los sentimientos que tienes hacia un amigo salen a relucir, puede ser porque le digas o porque este lo noté y te pregunté. No es el fin del mudo, mantén la calma. Se pueden presentar diferentes situaciones:• Que tu amigo o amiga compartan tus sentimientos y no haya ningún tipo de inconvenientes por lo que decidan ir más allá, esto es lo más fácil.• Que sientan lo mismo, pero exista algún obstáculo como que alguno este comprometido, en este caso debes decidir si vale la pena entrar en esta complicación romántica.• Que tus sentimientos no sean correspondidos, si esto sucede puede que tu amigo decida crear cierto espacio, dejarlo pasar o tal vez aprovecharse en su beneficio.Si decides mostrar tus sentimientos, pero las cosas no fluyen a tu favor, no te preocupes, algunos consejos que puedes seguir son:• Establece límites y respétalos, así tu amigo busque pasarlos o aprovecharse un poco. Se firme en hasta dónde quieres llegar y hazlo saber claramente.• Evita ser coqueto o sexualmente provocativo• Se muy honesto en lo que quieres y en lo que no quieres, cuáles son tus expectativas y con lo que no te sentirías a gusto.Las amistades entre hombres y mujeres son posibles solo necesitan respeto, compromiso y normalizarse en la sociedad.