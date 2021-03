Igualdad inicia de la mano de Cruz Roja la segunda fase de la Tarjeta Monedero con un fondo de 582.000 euros

Historia Social Única

El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, junto con la presidenta de Cruz Roja Córdoba, la montillana Cándida Ruiz, han informado del inicio de la segunda fase del programa extraordinario de la Tarjeta Monedero en la provincia de Córdoba con un presupuesto total de 582.352 euros destinado a las familias más vulnerables con el objetivo de paliar las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia por covid-19.En toda Andalucía, Cruz Roja es la entidad que está coordinando la ejecución de este programa en colaboración con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. “En junio, pusimos en marcha la primera fase de esta iniciativa con un presupuesto de 1.828.431,76 euros para Córdoba. Gracias a ello, se han entregado 2.366 tarjetas con un total de 8.507 recargas. Así que esta iniciativa ha sido y está siendo un éxito”, ha señalado López.En la segunda fase del proyecto, la entrega de tarjetas ha comenzado el 15 de febrero. Además, para agilizar la coordinación de los servicios sociales, se usará la base de datos del Registro Andaluz de Prestaciones de la Junta de Andalucía.El representante territorial ha valorado positivamente “la colaboración institucional y la lealtad que debe haber entre administraciones y que en estos momentos es más necesaria que nunca para la puesta en marcha en un tiempo récord de proyectos como la Tarjeta Monedero”.“En la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sabíamos que las consecuencias sociales de la pandemia y el estado de alarma podían ser devastadoras en Andalucía teniendo en cuenta la situación de pobreza estructural que padecemos. Por este motivo, nos pusimos a trabajar para redefinir nuestro presupuesto y ofrecer una salida que tenía que ser rápida, ágil y eficaz, porque las personas que peor lo están pasando no pueden esperar ni sufrir la lentitud de la burocracia”, ha señalado sobre la Tarjeta Monedero.Este programa se basa en un sistema de tarjeta recargable para comprar productos de primera necesidad de alimentación, higiene y limpieza en los supermercados y tiendas de proximidad. Las recargas están presupuestadas entre los 150 y 250 euros en función de la tipología familiar y el número de menores a cargo, pero también teniendo en cuenta a las familias monoparentales y los hogares unipersonales.“Se trata de una medida que no estigmatiza a la población y que da dignidad a las personas, ya que muchas de ellas no han sido usuarias de los servicios sociales ni habían pasado antes por esta situación”, ha destacado el delegado provincial de Igualdad.En esta segunda fase, se priorizará la entrega a aquellas personas que les quede alguna mensualidad pendiente de la fase 1, las que quedaron en lista de espera siempre y cuando cumplan los requisitos actualmente, quienes no han recibido tarjeta en la primera fase y aquellas que aún habiendo recibido las 4 mensualidades de la fase 1, hayan visto empeorar su situación.El programa de la Tarjeta Monedero ha servido de palanca para la definitiva puesta en marcha del Registro Andaluz de Prestaciones (RAP), una aplicación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y a la que se están adhiriendo los ayuntamientos y diputaciones provinciales andaluzas que hará posible la Historia Social Única.Mediante el RAP, se puede consultar la base de datos común utilizada por Cruz Roja, en coordinación con las entidades locales y la propia Consejería de Igualdad, intercambiar datos y facilitar la colaboración entre organizaciones.