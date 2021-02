Montilla incrementa un 1,5 % su inversión en políticas sociales hasta alcanzar los 3,72 millones de euros

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento de Montilla destinará a lo largo de este año 2021 algo más de 3,72 millones de euros al desarrollo de diferentes políticas sociales en el municipio, con especial atención a los programas dirigidos al apoyo de las familias y colectivos más vulnerables. De esta forma, el Consistorio montillano incrementará un 1,5 por ciento el presupuesto de Servicios Sociales para este ejercicio, una medida apoyada por unanimidad de todos los grupos municipales.El nuevo presupuesto, que tras las modificaciones realizadas durante el pasado año con el objetivo de hacer frente a las consecuencias generadas por la pandemia nace con un "carácter flexible", recoge un impulso en aquellas áreas a los colectivos más vulnerables "para que ningún montillano se quede atrás"."Estamos ante unos presupuestos que vienen muy condicionados por el 2020 que hemos tenido que afrontar. Durante ese año hemos aprendido a adaptarnos a esa situación, y de ese aprendizaje, estos presupuestos se ven matizados en algunas de sus partidas", indicó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien insistió que hablar de políticas sociales "no es hablar de gasto, sino que tenemos que hablar de inversión".De este modo, según detalló la teniente de alcalde de Servicios Sociales, el presupuesto de Servicios Sociales es "sensible a los montillanos y montillanas que atraviesan dificultades", con un impulso especial de programas como las ayudas a las familias, una partida que pasa de 74.000 euros en 2020 a 120.000 euros para este ejercicio, o la reactivación del Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda, con 30.000 euros."La partida de protección a las familias es un recurso que los profesionales de este área utilizan para darles un respiro a las familias, pero no sólo se trata de una ayuda económica, sino que implica un trabajo de intervención que se realiza de forma diaria", subrayó la edil, quien insistió en que "la prioridad de este equipo de Gobierno ha sido adoptar un compromiso firme y claro de políticas sociales para dar cobertura a las necesidades básicas de cualquier montillano que lo necesite".En este sentido, el alcalde de Montilla recordó que "se han hecho políticas donde se han rescatado a muchísimas personas y también se ha trabajado en esa recuperación". "Hemos sido reconocidos por la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales como unos Servicios Sociales avanzados y como un Ayuntamiento que pone en el centro las políticas sociales", recordó Llamas.