El desarrollo de nuevas tecnologías digitales en Andalucía

La nube para centralizar la información



El 5G para mejorar la comunicación y eficiencia



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El desarrollo de nuevas tecnologías digitales es un bien necesario para toda región que quiera innovar, fomentar el empleo y apostar por los sectores económicos emergentes que cambiarán la forma de trabajar. Es por ello que el gobierno andaluz ha destinado 9.200 millones para proyectos tecnológicos que se utilizarán para favorecer el desarrollo e implantación de dichas tecnologías en un periodo que abarca desde 2021 hasta 2027, siempre teniendo encontra el cambio climático. Es por ello que vamos a hablar sobre las principales tecnologías, y proyectos derivados, que suponen una modernización de empresas y el sector público de la comunidad de Andalucía.La nube es una tecnología con la cual los usuarios pueden usar servicios o aplicaciones a través de servidores externos, aunque la experiencia es tan dinámica y transparente como si funcionaran en equipos propios. Gracias a la nube se ahorran inversiones eny mantenimiento. En la actualidad hay multitud de servicios que aprovechan la tecnología, como es el caso de procesadores de textos como Google Docs, Office Web Apps o Zoho. También existen alojamientos para guardar copias de seguridad o compartir documentos, programas de edición de imágenes y muchas otras aplicaciones.Uno de los sectores más veteranos en utilizar la nube son los casinos. Los principalesque pueden ayudarnos a elegir el más adecuado para cada uno de nosotros, ofrecen un amplio catálogo de juegos como la ruleta,o blackjack directamente en el navegador. Sin duda la nube ha ayudado a que los juegos de azar se pongan de moda al no necesitar instalaciones previas y al estar disponibles en cualquier lugar gracias a los teléfonos móviles. Aunque el grueso de los servicios en la nube proviene de soluciones para empresas como equipos virtuales, bases de datos, antivirus, etc., siendo este el ámbito que más extendido de Andalucía.La propia Junta de Andalucía lleva trabajado durante años en modernizar sus diferentes instalaciones públicas mediante el uso de la nube, con el objetivo de centralizar la información para así agilizar los trámites y facilitar acceder a los datos. También significa un ahorro de hasta un 80 por ciento en consumo eléctrico, tareas de mantenimiento y soporte. Aunque todavía queda mucho trabajo por delante como la digitalización educativa. En este sentido, Microsoft y la Junta de Andalucía han firmado un acuerdo. Lo que se traduce en aumentar las opciones del profesorado para impartir sus labores de enseñanza y favorecer el aprendizaje, con herramientas tanto para alumnos como profesores permitiendo compaginar el trabajo de clase y casa como las tareas, la consulta de dudas o contar con los temarios en Internet.El 5G es una nueva red de banda ancha que se relaciona con la telefonía móvil. El 5G permite una transferencia de datos cien veces superior al 4G y soporta un mayor número de conexiones simultáneas sin problemas. Aunque solo se utiliza una parte del espectro de banda para móviles, reservando el resto para instituciones privadas y gubernamentales. En el caso de Andalucía encontramos hasta 32 proyectos de 5G en sus diferentes provincias con la colaboración de gigantes tecnológicos como Vodafone o Huawei. Se trata de pilotos que permitirán en un futuro cercano su uso, por ejemplo, en labores de búsquedas y asistencia de personas mediante drones, manejo de maquinaria pesada en industrias, reconocimiento biométrico en estaciones de trenes, gestionar medicación de personas mayores o discapacitadas, utilizar realidad aumentada en edificios turísticos o reconocimiento del estado de cultivos y parques naturales de forma automatizada.Tales proyectos significan una reactivación de la economía, no solo mejorando la efectividad de los campos en donde operan sino también con la posibilidad de trasladar las soluciones a otras regiones o países. Asimismo, otro objetivo de la Junta es aumentar la cobertura del 5G a toda la comunidad, llegando a todos los rincones de Andalucía, en especial a entornos rurales. A finales de 2020 el 5G cuenta con un 75% de cobertura, contando con una estimación de alcanzar el 100% en 2025 sirviéndose de soluciones por satélite para los puntos más remotos.Sin duda, la nube y el 5G son dos tecnologías que cambiarán en el futuro próximo los trabajos y el día a día de los andaluces, aumentando eficiencia, ahorrando en gastos, pero sobre todo ofreciendo una mayor versatilidad.