El retorno del Córdoba a Segunda División es posible

Un buen inicio



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La leyenda del Córdoba y de sus colores verdiblancos está cerca de volver a la élite del fútbol profesional. El conjunto de Pablo Alfaro se encuentra cerca de los primeros puestos y, después de haber acabado la lucha por la Copa del Rey, el objetivo va en una única dirección: trabajar codo con codo para que el Córdoba CF vuelva a la Segunda División después de dos años en la tercera categoría nacional.La temporada comenzó con positividad para el equipo. Dos victorias consecutivas en el campeonato liguero ante Lorca Deportiva y Yeclano marcaron un buen inicio, aportando la confianza necesaria de cara a la meta. No obstante, el club no supo seguir esa dinámica y no volvió a conocer la victoria hasta cinco partidos después, donde logró tres puntos de oro en el campo del Real Murcia.Pero lo del Córdoba no paro ahí, con otra aplastante victoria ante El Ejido por cuatro goles a cero, el equipo estaba listo para asumir un reto mayúsculo: la Copa del Rey. Este peculiar torneo tiene la característica de enfrentar a equipos grandes con clubes de divisiones de menor rango. En el caso del Córdoba, el primero de los rivales fue el Albacete, de Segunda División.Demostrando su valía, el conjunto dirigido por Pablo Alfaro supo plantar cara y, con un 1-0, logró el pase a la siguiente ronda. Pero el desafío que ahora le venía era mucho mayor: debía enfrentarse al Getafe, un equipo de Primera División que lucha por los puestos europeos. Un rival de mucha talla, pero que tampoco fue capaz de doblegar a, que se impuso por 1-0 y marcó una noche soñada para el club.Después de, tocaba volver a la liga. Un empate contra el Real Betis B y una victoria contra Lorca Deportiva continuaban con una buena racha para, de nuevo, encarar otro desafío de Copa del Rey. Esta vez, el Córdoba no pudo ante la Real Sociedad, también de Primera División, y acabó cayendo. Sin embargo, el club lo enfocó de una manera al unísono: una oportunidad de oro para poner todos los esfuerzos en volver a Segunda División.El equipo está dentro del objetivo y, de mantener buenos resultados, el retorno podría hacerse realidad. No será fácil, puesto que la calidad de los rivales es alta, pero el Córdoba ha demostrado que tiene talento de sobra como para batir a equipos de divisiones superiores y, por tanto, luchará hasta el final por volver a Segunda División y, tal vez, intentar un nuevo ascenso a Primera División, como ocurriera en el año 2014. Aún se ve lejos, pero el club no conoce de imposibles.