El Hospital de Montilla deriva a Reina Sofía los partos y los ingresos pediátricos por la alta incidencia de covid

El Hospital Comarcal de Montilla, perteneciente a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, ha activado esta misma semana la organización prevista en sus planes de contingencia de derivar los partos no emergentes y los ingresos pediátricos al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, "buscando con ello prestar asistencia y cuidados adecuados a los pacientes de estas especialidades ante el momento de pandemia por este coronavirus", según han precisado fuentes del centro, que añaden que esta situación es "provisional hasta que mejore la situación epidémica que requiere dar cobertura a pacientes covid" en el centro ubicado en La Retamosa.Así, la dirección del centro ha iniciado hoy la derivación de los partos no emergentes al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba no así los emergentes, que seguirán atendiéndose en el centro hospitalario montillano. Además, también desde esta semana todos los ingresos pediátricos serán derivados al hospital regional de referencia.Las mujeres que ya están ingresadas tras haber dado a luz en el Hospital de Montillas permanecerán en el centro hasta su alta hospitalaria, al igual que los menores que ya se encuentran ingresadosLa previsión ha sido posible gracias al trabajo realizado en los planes de contingencia elaborados por los profesionales de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir –los comarcales de Andújar y Montilla, así como los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Cazorla, en Jaén, y los de Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba–.