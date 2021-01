Ruiz reivindica “la diversidad, excelencia y riqueza” de la gastronomía cordobesa como recurso diferenciador

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Consorcio de la Gastronomía Cordobesa (CGC), constituido el pasado mes de diciembre e integrado por los profesionales y empresas vinculadas al sector gastronómico, inició ayer de manera oficial su andadura con el propósito de “ser una nueva herramienta para defender algo que es fundamental para toda la provincia; nuestra gastronomía, la calidad de nuestras materias primas y excelencia de nuestros productos”.Así se expresó el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, quien destacó durante la presentación de este nuevo ente que “es muy importante defender algo como la gastronomía porque contamos con unos profesionales del sector y unos establecimientos de primerísimo orden; además, tenemos diversidad, excelencia y riqueza, cosa que no tienen otros territorios”.“En la provincia contamos con siete denominaciones de origen que abarcan el aceite, los ibéricos, los vinos de Montilla-Moriles, etc, y toda una riqueza repartida por el territorio en otros productos”, señaló Ruiz. De igual modo, abundó en que “todo eso tiene mucho que ver con el empleo, con el desarrollo económico y con el objetivo de fijar población al mundo rural porque es un empleo ligado al territorio”.Además, continuó Ruiz, “guarda relación con el turismo y con productos que definen la marca Córdoba, por eso desde la Diputación de Córdoba vamos a estar en esta iniciativa y os animamos a todos los que impulsan el Consorcio a seguir trabajando en esa línea de promoción de nuestros productos porque estamos hablando de un conjunto de ventajas importantes para toda la economía provincial”.En el Consorcio están presentes la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), los consejos reguladores de las denominaciones de origen (DOP) de Aceite de Baena, Lucena y Priego de Córdoba, los de las DO de Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles y la DO de Ibéricos de Los Pedroches.Entre sus retos está la creación del Centro de Interpretación de la Gastronomía, la puesta en marcha de un Observatorio Gastronómico Cordobés, la creación de un sello de calidad homologado con certificación de producto de Córdoba y trabajar en la consolidación de la capital y la provincia como destinos gastronómicos.