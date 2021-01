La Junta decreta un nuevo cierre perimetral de Montilla ante el alarmante aumento de contagios por covid-19

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El alarmante aumento de casos confirmados de coronavirus en el municipio de Montilla en los últimos días, sumándose 62 nuevos contagiados en el municipio desde el pasado viernes al día de ayer, ha derivado en la propuesta del cierre perimetral de la localidad a partir de este miércoles, y durante los próximos catorce días. La medida, acordada por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba, se suma a las restricciones planteadas para más de medio centenar de municipios de la provincia.Así el Comité Territorial ha propuesto el cierre perimetral, al superar los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, de los siguientes municipios: Almedinilla, Almodóvar del Río, Cabra, Cañete de las Torres, Castro del Río, Córdoba capital, Doña Mencía, Espiel, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Lucena, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Palenciana, Posadas, Santaella, Santa Eufemia, Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Zuheros.De esta forma, estos municipios mantendrán las limitaciones establecidas el pasado 17 de enero, si bien no podrán abandonar el término municipal salvo una causa justificada. De esta forma, se mantienen los horarios de apertura de la hostelería y de aquellos comercios cuya actividad no sea esencial hasta las 18.00 de la tarde.Asimismo, se mantiene el toque de queda vigente, prohibiéndose la libre circulación entre las 22.00 de la noche y las 6.00 de la mañana salvo causa justificada, del mismo modo que se limitan las reuniones a un máximo de cuatro personas, incluidas mesas en bares y restaurantes.Por otro lado, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública ha declarado el nivel de alerta 4 en su grado 2 por una incidencia acumulada de 1.000 casos, que implica cierre perimetral y el cese de toda actividad no esencial, en los municipios de Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Los Blázquez, El Carpio, Dos Torres, Encinas Reales, Fernán Nuñez, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, La Guijarrosa, El Guijo, Hinojosa del Duque, Iznájar, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo y Valsequillo.El Comité Territorial de alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación epidemiológica e informará sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas.